Обеспечение безопасности авиационных перевозок в период проведения Съезда Партии



В преддверии XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также в период пиковых нагрузок, связанных с праздником Тэт и сезоном весенних фестивалей, Управление гражданской авиации Вьетнама издало директиву с требованием ко всему отраслевому комплексу синхронно развернуть комплекс мер по обеспечению безопасности, авиационной безопасности и повышению качества авиационных услуг.

Соответствующим ведомствам и подразделениям предписано проактивно разрабатывать и строго контролировать планы работы в период пиковых нагрузок, привлекать опытный персонал, проводить проверку и оценку состояния инфраструктуры и технических средств, обеспечивая бесперебойную и безопасную работу воздушного транспорта.

Авиакомпаниям поручено оптимизировать эксплуатацию воздушного флота, увеличить количество рейсов на направлениях с высоким спросом, минимизировать задержки и отмены рейсов; одновременно — осуществлять строгий контроль за продажей авиабилетов, обеспечивать соблюдение установленных тарифов, надлежащее обслуживание делегаций и пассажиров, ориентируясь на принцип обслуживания граждан как центральную задачу.