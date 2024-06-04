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Нячанг входит в восьмерку лучших пляжных направлений для пенсионеров
Расположенный примерно в 400 км к северо-востоку от Хошимина и более чем в 1200 км к югу от Ханоя, Нячанг может похвастаться прекрасным пляжем и устоявшимся сообществом экспатов, насчитывающим около 4000 человек.
Здесь есть влажный и сухой сезоны, последний длится с января по август, а сезон муссонов - с сентября по декабрь.
По мнению Travel Leisure, Бетси Бурлингейм, основатель и президент Expat Exchange, описывает Нячанг как город, удобный для прогулок, с надежным общественным транспортом, яркой ночной жизнью, вкусной кухней и обилием возможностей для отдыха.
В список также вошли Карлсбад, Бофорт, Фалмут и Понте-Ведра в США, Амбергрис-Кайе в Белизе, Кепос в Коста-Рике и Мазатлан в Мексике.