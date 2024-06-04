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Нячанг входит в восьмерку лучших пляжных направлений для пенсионеров

Нячанг входит в восьмерку лучших пляжных направлений для пенсионеров
  Нячанг входит в восьмерку лучших пляжных направлений для пенсионеров. Фото: ВИА  
Красивый пляж и высококачественные медицинские услуги сделали город Нячанг в юго-центральной провинции Кханьхоа одним из восьми лучших прибрежных направлений для пенсионеров, согласно американскому журналу Travel Leisure.

Расположенный примерно в 400 км к северо-востоку от Хошимина и более чем в 1200 км к югу от Ханоя, Нячанг может похвастаться прекрасным пляжем и устоявшимся сообществом экспатов, насчитывающим около 4000 человек.

Здесь есть влажный и сухой сезоны, последний длится с января по август, а сезон муссонов - с сентября по декабрь.

По мнению Travel Leisure, Бетси Бурлингейм, основатель и президент Expat Exchange, описывает Нячанг как город, удобный для прогулок, с надежным общественным транспортом, яркой ночной жизнью, вкусной кухней и обилием возможностей для отдыха.

В список также вошли Карлсбад, Бофорт, Фалмут и Понте-Ведра в США, Амбергрис-Кайе в Белизе, Кепос в Коста-Рике и Мазатлан в Мексике.

ИЖВ/ВИА

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