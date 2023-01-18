НС 15-го созыва проведет третью внеочередную сессию во второй половине дня 18 января

По словам Генерального секретаря, председателя Канцелярии НС Буй Ван Кыонга, на основании Конституции Социалистической Республики Вьетнам, измененного и дополненного Закона об организации Национального собрания № 57/2014/QH13, регламента сессии Национального Собрания, Постоянный комитет Национального Собрания принял решение о созыве третьей внеочередной сессии для рассмотрения кадровых вопросов, входящих в компетенцию Национального Собрания.
На открытии второй внеочередной сессии Народного собрания 15-го созыва. Фото: ВИА