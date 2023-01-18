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НОВОСТИ

НС 15-го созыва проведет третью внеочередную сессию во второй половине дня 18 января

Постоянный комитет Национального собрания (НС) решил созвать 3-ю внеочередную сессию НС 15-го созыва для рассмотрения кадровых вопросов, входящих в компетенцию НС.
  На открытии второй внеочередной сессии Народного собрания 15-го созыва. Фото: ВИА  
По словам Генерального секретаря, председателя Канцелярии НС Буй Ван Кыонга, на основании Конституции Социалистической Республики Вьетнам, измененного и дополненного Закона об организации Национального собрания № 57/2014/QH13, регламента сессии Национального Собрания, Постоянный комитет Национального Собрания принял решение о созыве третьей внеочередной сессии для рассмотрения кадровых вопросов, входящих в компетенцию Национального Собрания.

Ожидается, что 3-я внеочередная сессия НС 15-го созыва состоится во второй половине дня 18 января в Доме Национального собрания в Ханое.

ИЖВ/ВИА

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