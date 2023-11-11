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НС утвердило резолюцию о плане распределения государственного бюджета на 2024 год
Согласно резолюции, в следующем году поступления в центральный государственный бюджет составят около 852,7 трлн. донгов (35,05 млрд. долл. США), а в местные бюджеты - более 848,3 трлн. донгов.
Расходы центрального государственного бюджета на 2024 год оцениваются в 1,22 квадриллиона донгов, в том числе почти 426,3 трлн. донгов на сбалансированность бюджета и дополнительные ассигнования местным бюджетам.
НС обратился к правительству с просьбой поручить министерствам, центральным ведомствам и населенным пунктам центрального подчинения составлять планы сбора, расходования и распределения бюджетных средств в соответствии с Законом о государственном бюджете и резолюции НС.
Правительству также было настоятельно рекомендовано направлять и инструктировать министерства, ведомства и населенные пункты по распределению государственного бюджета целенаправленным, эффективным и законным образом.
Министерства, ведомства и населенные пункты должны обеспечить достаточный капитал для государственных инвестиционных проектов, которые, как ожидается, начнут функционировать до 2024 года, а также взаимный капитал в проектах ОПР и тех, которые используют льготные иностранные займы, соотношение государственного капитала в проектах государственно-частного партнерства.
Они также должны привлекать капитал для ключевых национальных проектов или межрегиональных проектов, которые имеют значение для ускорения социально-экономического развития.
Инвестиции для новых проектов будут рассмотрены и распределены после того, как приоритетные проекты получат достаточное финансирование.