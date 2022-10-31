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НС сосредоточится на важных вопросах в течение третьей рабочей недели
На сессии, которая состоится 3-5 ноября и будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио, будут подняты такие ключевые вопросы, как строительство, внутренние дела, информация и связь, а также инспекция. В конце заседания выступит премьер-министр Фам Мин Тьинь.
Ряд других важных вопросов для обсуждения включают реализацию политики и законов о практике бережливости на период 2016-2021 гг. и скорректированный Закон о земле.
Законодатели обсудят ряд других скорректированных законов.