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НОВОСТИ

НС сосредоточится на важных вопросах в течение третьей рабочей недели

Важным событием третьей рабочей недели 4-го пленарного заседания Национального собрания (НС) 15-го созыва с 31 октября по 5 ноября станет сессия вопросов и ответов.
  На третьей неделе НС сосредоточится на важных вопросах. Фото: ВИА  
Важным событием третьей рабочей недели 4-го пленарного заседания Национального собрания (НС) 15-го созыва с 31 октября по 5 ноября станет сессия вопросов и ответов.

На сессии, которая состоится 3-5 ноября и будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио, будут подняты такие ключевые вопросы, как строительство, внутренние дела, информация и связь, а также инспекция. В конце заседания выступит премьер-министр Фам Мин Тьинь.

Ряд других важных вопросов для обсуждения включают реализацию политики и законов о практике бережливости на период 2016-2021 гг. и скорректированный Закон о земле.

Законодатели обсудят ряд других скорректированных законов.

ВИА

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