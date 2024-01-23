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НС продолжит активную законодательную деятельность, способствующую развитию страны
Председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ: Можно отметить, что объем работы, проделанной парламентом нашей страны в 2023 году, был самым большим с начала срока его работы по настоящее время.
А именно, были успешно организованы 5 сессий Национального собрания, включая 2 очередные и 3 внеочередные; 16 заседаний постоянного комитета Национального собрания, не говоря о совещаниях уполномоченных по парламентским делам депутатов и заседаний постоянного комитета Национального собрания, состоявшихся в период между пятой и шестой сессиями парламента, для выражения и сбора мнений по вопросам, поднятым и принятым на двух очередных сессиях Национального собрания. Таким образом, количество сессий только в 2023 году было равно числу сессий за первую половину срока работы парламента.
Начиная с пятой сессии парламента, инициатива проведения двух этапов каждой сессии демонстрирует гибкость и адаптацию к новым условиям, а также отвечает практическим требованиям текущего периода.
В 2023 году также впервые состоялись различные мероприятия. Например, была успешно организована первая премия «Зиен Хонг» и осуществлена подготовительная работа к церемонии вручения второй премии, которая прошла в январе 2024 года; состоялись всереспубликанская конференция по реализации законов и постановлений Национального собрания в целях строгого соблюдения указаний ЦК КПВ о тесном сочетании законотворчества с исполнением законов, форум трудящихся и предполагаемое заседание «Детского парламента» - некоторые из них были признаны типичными мероприятиями Национального собрания за 2023 год.
Поэтому, стоит отметить, что был проделан огромный объем работы, решен ряд сложных проблем, которые предъявили очень высокие требования к Национальному собранию, его постоянному комитету и каждому делегату. Несмотря на огромный объем и большую напряженность работы, я считаю наиболее ценным тот факт, что каждый работник и каждый депутат парламента чувствует себя счастливым, внося свой вклад в общее дело. Правительство, Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура и ЦК Отечественного фронта Вьетнама, а также министерства, ведомства и местные власти нашей страны приложили все усилия для выполнения поставленных задач.
Хочу подчеркнуть, что депутат парламента представляет волю и чаяния народа и находится в центре деятельности Национального собрания. На протяжении срока полномочий в деятельности парламентариев происходят все более позитивные изменения, связанные с обновлением его организационной структуры и деятельности Национального собрания.
На всех сессиях Национального собрания депутаты парламента проявляли свою ответственность и целеустремленность, высказывая конструктивные мнения по широкому спектру вопросов. В частности, количество депутатов, зарегистрировавшихся для участия в выступлениях, обсуждениях и запросах, резко увеличилось, особенно на прошедшей недавно шестой сессии. Можно отметить, что дух обновлений в парламенте способствовал повышению эффективности работы Национального собрания, а также продемонстрировал усилия по выполнению обещаний депутатов перед избирателями страны.
Что касается законотворческой деятельности, то Национальное собрание продолжает придерживаться духа активного законодательства, обеспечивая развитие страны в долгосрочной перспективе. Целями законодательной деятельности Национального собрания XV созыва являются совершенствование синхронности институтов развития и создание юридических рамок для успешного выполнения задач социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.
С самого начала срока своей работы Политбюро ЦК КПВ выпустило свое заключение №19-KL/TW от 2021 года «О направлениях Программы законотворческой деятельности Национального собрания XV созыва». Так, впервые в истории вьетнамского парламента было выпущено заключение Политбюро ЦК КПВ, направленное на выполнение законотворческих задач на весь срок работы Национального собрания.
По состоянию на время проведения шестой сессии органы Национального собрания и соответствующие органы Вьетнама выполнили 114 из 137 законотворческих задач на весь срок работы Национального собрания XV созыва, что составило 83,21%.
Это наглядное доказательство активного обновления мышления о законотворчестве от управления до созидания для устойчивого развития страны, с проявлением высокой ответственности, инициативы и активности партийной организации Национального собрания в своевременной институционализации курса, подтверждённого XIII съездом Компартии Вьетнама, а также в скорейшем претворении в жизнь решений XIII съезда нашей партии.
Вышеизложенные результаты показывают, что мы преодолевали и продолжаем преодолевать свою пассивность в работе, заранее проявляя инициативу. Это ценный опыт, накопленный Национальным собранием Вьетнама за прошедшие 78 лет.
Оглядываясь на 2023 год, мы отмечаем, что надзорная деятельность нашего парламента по-прежнему остается «ярким пятном». Мы не только осуществляли тематическую надзорную деятельность в «постинспекционном» режиме, а концентрировались на надзоре по разрешению актуальных вопросов, чтобы Национальное собрание и Правительство устраняли возникшие недостатки и трудности. В 2023 году Национальное собрание впервые реализовало промежуточный надзор и провело голосование за принятие резолюции «О тематическом надзоре за выполнением парламентских постановлений о национальных целевых программах по строительству новой деревни на 2021-2025 годы, устойчивому сокращению бедности на 2021-2025 годы, социально-экономическому развитию районов проживания нацменьшинств и горных районов на 2021-2030 годы».
Национальное собрание поручило Правительству немедленно разработать проект постановления о некоторых специальных механизмах и политике, направленных на устранение трудностей и недостатков, ускорение темпов реализации национальных целевых программ; в том числе механизм экспериментальной децентрализации на уездном уровне, согласно которому уездные власти имеют право принимать решения о перечнях, структуре, распределении и использовании средств, выделяемых из государственного бюджета...
Для своевременного принятия таких решений необходимо заранее подготовиться к ним. С самого начала срока своей работы наш парламент определяет это как один из основных и ключевых вопросов. Строгое выполнение контрольно-надзорных функций оказывает позитивное воздействие на реализацию законодательной функции и способствует разрешению важных вопросов страны.
Корреспондент: Подскажите, пожалуйста, каковы основные направления работы и новые задачи Национального собрания на 2024 год?
Председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ: На своей шестой сессии Национальное собрание решило не одобрять проекты Закона о землепользовании (с изменениями) и Закона о кредитных организациях (с изменениями).
После изучения законопроекта о землепользовании (с изменениями) и сбору мнений 12 миллионов жителей страны по нему, в связи с чрезвычайно важным и сложным характером этого законопроекта и многими различными мнениями по законопроекту о кредитных организациях (с поправками), депутаты парламента обсудили их и высказали свои обоснованные мнения по ним, а также тщательно рассмотрели разные аспекты и решили провести голосование по данным законопроектам на предстоящей сессии.
Национальное собрание приняло постановление о введении дополнительного корпоративного подоходного налога в соответствии с правилами глобального противодействия эрозии налоговой базы, а также дало разрешение на создание Фонда поддержки инвестиций из доходов глобального минимального налога и других законных источников финансирования бизнеса.
Два этих вопроса были подняты на шестой сессии Национального собрания XV созыва и было одобрено соответствующее постановление, которое вступило в силу 1 января 2024 года. Введение глобального минимального налога с 2024 года в соответствии с инструкцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) носит актуальный характер для того, чтобы и получить право ввести дополнительный налог, и создать благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в экономику нашей страны.
Это не только отвечает актуальным требованиям практической жизни, но и показывает, что наш парламент продолжает придерживаться принципа, согласно которому требуемые вопросы ясны и верны на практике и по ним достигнут высокий консенсус, затем следует решительно реализовать их; а те вопросы, которые неясны и по которым существуют различные мнения, продолжат изучаться, обобщаться на практике и осуществляться в экспериментальном порядке, пока это не будет разрешено компетентными органами; в то же время политика, которая была реализована, но не соответствует реальной ситуации, будет своевременно изучена и скорректирована.
2024 год имеет особо важное значение, поэтому Национальное собрание требует продолжать отдавать приоритеты содействию росту экономики страны, сохранению макроэкономической стабильности, удержанию инфляции и обеспечению основных балансов народного хозяйства. В постановлении о плане социально-экономического развития на 2024 год, принятом на шестой сессии Национального собрания, также поставлена цель, согласно которой рост валового внутреннего продукта (ВВП) нашей страны должен составить 6- 6,5%.
Как я уже сказал выше, Национальное собрание продолжает придерживаться духа активного законодательства, обеспечивая развитие страны в долгосрочной перспективе. В целях своевременного разрешения актуальных вопросов в пределах своих полномочий наш парламент выпустит соответствующие постановления. В 2022 году Национальное собрание выпустило постановление об утверждении концепции шести важных транспортных проектов страны с огромными объемами инвестиций. Реализация этих проектов будет способствовать обеспечению национальной обороны и безопасности, наращиванию межрегионального взаимодействия, а также содействовать социально-экономическому развитию страны, ее различным районам и регионам, в которых они будут осуществляться.
В таком же духе выполняется постановление об эспериментальном проведении специальной политики по строительству автомобильных дорог, которое было принято на шестой сессии Национального собрания. Ожидается, что этот механизм будет значительно способствовать сокращению сроков реализации ещё 21-о ключевого транспортного проекта в стране.
Недавно Правительство и постоянный комитет Национального собрания провели общий обзор нормативно-правовых актов во всех областях народного хозяйства и по всей стране. На этой основе Национальное собрание выпустило постановление, обращаясь к Правительству с просьбой немедленно рассмотреть и разрешить возникающие вопросы, а также доложить об итогах выполнения работы на предстоящей седьмой сессии парламента; принять соответствующие меры по своевременному устранению разногласий и решению проблемы уклонения от ответственности у части госслужащих. Следует срочно изучить и предложить поправки к Закону об опубликовании нормативно-правовых актов...
Результаты общего обзора и систематизации законов имеют важное значение для административной реформы. Все это направлено на то, чтобы в 2024 году мы продолжили проводить общий обзор административных процедур.
Помимо этого мы ускоряем темпы строительства и развития социально-экономической инфраструктуры, особенно темпы реализации ключевых проектов страны; содействуем всестороннему развитию социально-культурной сферы и области социальной защиты; стараемся как можно скорее разработать и представить Национальному собранию на рассмотрение и утверждение Национальную целевую программу по возрождению и развитию вьетнамской культуры; собираемся проводить синхроннюю реформу политики в области заработной платы с 1 июля 2024 года.
Национальное собрание вместе с политической системой страны продолжит совершенствовать и упрощать государственный аппарат, который будет эффективно работать и результативно решать проблему уклонения ответственности у части кадровых работников и госслужащих; ужесточать административную и служебную дисциплину; содействовать борьбе с коррупцией, негативными явлениями, расточительством и групповыми интересами…
Все это направлено на пробуждение потенциала и ресурсов, создание новой движущей силы для быстрого и устойчивого развития страны.
Корреспондент: Не могли бы Вы рассказать о парламентской дипломатии и поставленных новых задачах в текущий период, особенно о развитии «мягкой силы» парламентской дипломатии в целях развития экономики и международной интеграции страны на новом этапе?
Председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ: На фоне общих достижений нашей страны во внешнеполитической деятельности, в последнее время парламентская дипломатия не только активно осуществляется, но и развивается в качественном отношении. Стоит отметить, что 2023-й стал годом выдающихся достижений в области парламентской дипломатии.
Более 10 делегаций парламентов разных стран мира посетили Вьетнам с официальными визитами. В свою очередь, руководители Национального собрания Вьетнама совершили ряд рабочих поездок в разные государства для участия в многосторонних форумах. Были подписаны или снова подписаны многие международные соглашения между парламентами других стран.
В рамках двусторонней дипломатии внимание уделяется развитию отношений с соседними странами; углублению отношений со стратегическими партнерами; эффективному наращиванию сотрудничества с партнерами и отношениям с традиционно дружественными странами; укреплению взаимодоверия с другими партнерами…
Внешнеполитическая деятельность Национального собрания Вьетнама превратила парламентскую дипломатию в важный политический дипломатический канал, содействуя дальнейшему углублению отношений с разными государствами мира, повышению эффективности сотрудничества и позиций нашей страны на международной арене...
Что касается многосторонней парламентской дипломатии, то Национальное собрание Вьетнама активно участвует в ней, проявляя готовность внести свой вклад в формирование и установление «общих правил игры», а также выдвигать свои новые инициативы в рамках международных и региональных межпарламентских форумов, таких как МПС (Межпарламентский союз), АИПА (Межпарламентская ассамблея АСЕАН)...
Например, совсем недавно в Ханое успешно прошла 9-я глобальная конференция молодых парламентариев на тему «Роль молодежи в содействии реализации Целей в области устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инноваций». На ней впервые была принята совместная декларация.
В начале декабря 2023 года в Лаосе состоялся первый саммит парламентов Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. Главы парламентов трех стран подписали совместное заявление по итогам данного саммита. Создание этого механизма стало важной вехой в истории сотрудничества между парламентами трех стран, ознаменовав собой выведение сотрудничества между тремя законодательными органами на самый высокий уровень.
Саммит также ознаменовал собой дальнейшее совершенствование «треугольника» механизма взаимодействия Камбоджи, Лаоса и Вьетнама на высоком уровне, а именно на уровне глав трех правящих партий, премьер-министров трех стран и спикеров трех парламентов, что делает сотрудничество между Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом все более тесным.
Нашими первоочередными задачами являются дальнейшее поддержание и укрепление мира и стабильности для развития страны в стремлении достичь двух целей к 2030 и 2045 годам. Для успешного выполнения этих задач следует непрерывно внедрять инновации в свою деятельность и проявлять гибкое дипломатическое поведение в любых ситуациях. Новым мышлением является глобальный, многосторонний и межотраслевой доступ, основванный на сохранении независимости, самостоятельности, суверенитета и территориальной целостности страны. Мы должны продолжить развивать мощь дипломатии, как «вьетнамского бамбука» с прочными корнями, крепким стволом и гибкими ветками, как указал Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.
В таком духе Национальное собрание Вьетнама продолжает укреплять отношения с законодательными органами разных стран мира, а также авторитетными парламетариями, считая это нашим «политическим капиталом» в отношениях с законодательными органами друих стран.
Наряду с этим продолжается развитие преимуществ парламентской дипломатии; активизация мягкого взаимодействия в областях культуры, общества, образования, молодежи, туризма...; а также широкое распространение имиджа Вьетнама в регионе и во всем мире.
Парламентская дипломатия также продолжает осуществляться в сочетании с реализацией недавно созданных механизмов сотрудничества, таких как Партнерство по справедливому энергетическому переходу (JETP), установленное на 26-й конференции ООН по климату (COP26); Инициатива японского правительства «Азиатское сообщество нулевого уровня выбросов»....
Мы продолжаем уделять внимание содействию экономической дипломатии, которое определяется как главная задача и важная движущая сила для развития страны, при этом центральную роль играют жители, предприятия, провинции и города страны.
Задача построения профессиональной, всеобъемлющей и современной дипломатии Вьетнама носит и актуальный, и стратегический характер, а также является неизбежной тенденцией развития мировой дипломатии. Национальное собрание отдаст наибольшие приоритеты развитию вьетнамской дипломатии при рассмотрении и разрешении соответствующих вопросов в пределах своих полномочий.
Помимо этого парламентская дипломатия продолжает активно осуществляться путем развития многосторонней дипломатии, особенно в рамках АИПА и МПС. Национальное собрание готово играть ведущую роль в разрешении вопросов, в которых Вьетнам имеет преимущества и опыт, таких как ликвидация нищеты, обеспечение продовольственной безопасности и безопасности водных ресурсов, гендерное равенство, здравоохранение...
В 2023 году численность населения Вьетнама составила 100 миллионов человек, что ознаменовало собой важную и впечатляющую веху в истории развития страны. Вьетнам прошел около 40 лет обновления страны, доход на душу его населения достиг среднего уровня и продолжает быстро расти. Право народа быть хозяином своей страны осуществляется на основе социалистического правового государства, созданного народом и действующего ради народа.
В связи с наступающей весной хочу пожелать всем соотечественникам и избирателям нашей страны, а также нашим соотечествнникам за рубежом здоровья, счастья и успехв в Новом году. Продолжая развивать мощь всенародной солидарности, активность всей политической системы, совместные усилия и решимость населения и бизнес-сообщества, мы обязательно преодолеем трудности и вызовы, воспользуемся возможностями и как можно скорее достигнем целей развития страны, указанных в решениях XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама.
Корреспондент: Большое Вам спасибо за интервью!