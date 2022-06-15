НС проголосует за резолюцию об окончательных отчетах по государственному бюджету на 2020 год

Национальное собрание (НС) должно проголосовать за резолюцию об утверждении окончательного расчета государственного бюджета за 2020 год и работать над несколькими проектами пересмотренных законов 15 июня в рамках своей продолжающейся третьей сессии в Ханое.

Утром НС проголосует за резолюцию об утверждении окончательного расчета государственного бюджета на 2020 год и обсудит проект пересмотренного Закона о нефти.

Проект пересмотренного Закона о нефти, состоящий из 11 глав и 64 статей, направлен на повышение эффективности и действенности государственного управления в отрасли, устранение барьеров и создание благоприятного правового коридора для инвесторов, что способствует улучшению инвестиционного климата в нефтегазовом секторе.

Во второй половине дня запланировано голосование законодателей по проекту пересмотренного Закона о кинематографии и проекту пересмотренного Закона о соревнованиях и награждении.

Также будет рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о радиочастотах. Поправка призвана институционализировать решения Партии о комплексном завершении социалистически ориентированной рыночной экономики и создании оптимальных условий для мобилизации, распределения и эффективного использования радиочастот и спутниковых орбит.