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НС приняло резолюцию об освобождении Нгуен Суан Фука от должностей президента государства и депутата НС

Во второй половине дня 18 января 2023 года в Доме Национального собрания (НС) в столице Ханоя под председательством председателя НС Выонг Динь Хюэ состоялась 3-я внеочередная сессия НС 15-го созыва.
  На встрече. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 18 января 2023 года в Доме Национального собрания (НС) в столице Ханоя под председательством председателя НС Выонг Динь Хюэ состоялась 3-я внеочередная сессия НС 15-го созыва.

На заседании НС заслушало постоянного заместителя председателя НС Чан Тхань Мана, зачитавшего приложение Постоянного комитета НС об освобождении от должностей президента Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2021-2026 годы, и депутата НС 15-го созыва.

Г-н Нгуен Суан Фук родился 20 июля 1954 г., - ключевой руководитель Партии и Государства. Он родился в семье, богатой революционными традициями; получил фундаментальное образование; начал свою политическую карьеру с низовых должностей, назначался ЦК КПВ и Политбюро разных созывов на многие важные руководящие партийные и государственные посты.

На должности премьер-министра на срок полномочий 2016–2021 гг., он приложил большие усилия для руководства и управления профилактикой и борьбой с эпидемией COVID-19, достигнув важных результатов.

Однако он взял на себя политическую ответственность руководителя за недостатки, нарушения подчиненных должностных лиц, в том числе 2 заместителей премьер-министра; 3 министров, что вызвало очень серьезные последствия, вследствие этих нарушений заместители премьер-министра попросили о прекращении своих полномочий, а министры и многие чиновники были привлечены к уголовной ответственности.

Осознавая свою ответственность перед Партией и народом, Нгуен Суан Фук подал заявление в НС и Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама об уходе от должностей президента Социалистической Республики Вьетнам, председателя Совета национальной обороны и безопасности, прекращении полномочия депутата НС 15-го созыва, увольнении с работы и выходе на пенсию.

Выслушав мнение г-на Нгуен Суан Фука, НС обсудило в группах приложение Постоянного комитета НС, затем тайным голосованием приняло Резолюцию об освобождении Нгуен Суан Фука от должностей президента Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2021-2026 годы и депутата НС.

ИЖВ/ВИА

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