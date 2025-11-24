Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

НС почтило память соотечественников, погибших из-за стихийных бедствий

Утром 24 ноября, перед началом заседания, Национальное собрание (НС) почтило память соотечественников, погибших в результате штормов и наводнений, и провело сбор средств в поддержку населения пострадавших районов.


Выступая на заседании, постоянный заместитель председателя НС До Ван Тьен отметил, что в последние дни исторические ливни, наводнения, а также штормы причинили крайне серьёзный ущерб в провинциях Зялай, Даклак, Кханьхоа, Ламдонг и ряде других мест. Несмотря на то, что Партия, Государство, органы всех уровней и вооружённые силы сосредоточили максимальные усилия на борьбе со штормами и смягчении последствий стихийных бедствий, очень сильные дожди, мощные ветры и стремительное повышение уровня воды в низовьях рек всё же привели к чрезвычайно тяжёлым потерям.

Постоянный заместитель председателя НС До Ван Тьен выразил глубокое сочувствие семьям погибших и предложил депутатам Национального собрания почтить минутой молчания память тех, кто стал жертвой стихийных бедствий и наводнений.

Постоянный заместитель председателя НС подчеркнул, что как бы свирепы ни были штормы и стихийные бедствия, они неизбежно проходят, а товарищеская солидарность, чувство единства народа и прекрасные культурные традиции вьетнамской нации остаются навсегда. НС выражает признательность, благодарность и высоко оценивает усилия армии, сил общественной безопасности и других местных сил, которые, не щадя себя, преодолевая трудности, опасности и лишения, оказывали помощь населению.

Постоянный комитет НС призвал всех депутатов, сотрудников, государственных служащих, работников учреждений НС и Аппарата НС перечислить как минимум однодневный заработок, чтобы вместе с народом преодолеть последствия, вызванные наводнениями. Аппарат НС должен оперативно обобщить собранные средства и как можно скорее направить их в пострадавшие районы.

ИЖВ/ВИА

