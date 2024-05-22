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НС освободит генерала То Лама от должности министра общественной безопасности для избрания на пост Президента государства

Постоянный комитет Национального собрания (НС) 21 мая предложил включить в повестку дня текущей 7-й сессии НС 15-го созыва вопрос об освобождении от должности министра общественной безопасности и последующем выдвижении на пост Президента государства.
  Вид на 7-ю сессию Национального собрания 15-го созыва. Фото: ВИA  
От имени Постоянного комитета НС, Буй Ван Кыонг, генеральный секретарь НС, представил предложение.

Он сказал, что, основываясь на мнениях компетентного органа, правовых нормах и требовании укрепления государственного аппарата, Постоянный комитет НС, рассмотрев просьбу премьер-министра, предложил НС разрешить утверждение просьбы премьер-министра. Он направлен на то, чтобы освободить должность министра общественной безопасности и работать над этим вопросом одновременно с другими кадровыми вопросами на заседаниях второй половины дня 21 мая и первой половины дня 22 мая в рамках 7-й сессии.

Позже депутаты НС одобрили корректировку повестки дня сессии, получив поддержку 468 из 469 голосовавших.

На 9-м пленуме Центрального комитета партии 13-го созыва, состоявшемся 16-18 мая, Центральный комитет партии достиг “очень высокого” консенсуса по выдвижению кандидатуры То Лама, члена Политбюро и министра общественной безопасности, для избрания Национальным собранием на пост Президента государства.

ВИА/ИЖВ

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