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НС освободит генерала То Лама от должности министра общественной безопасности для избрания на пост Президента государства
Он сказал, что, основываясь на мнениях компетентного органа, правовых нормах и требовании укрепления государственного аппарата, Постоянный комитет НС, рассмотрев просьбу премьер-министра, предложил НС разрешить утверждение просьбы премьер-министра. Он направлен на то, чтобы освободить должность министра общественной безопасности и работать над этим вопросом одновременно с другими кадровыми вопросами на заседаниях второй половины дня 21 мая и первой половины дня 22 мая в рамках 7-й сессии.
Позже депутаты НС одобрили корректировку повестки дня сессии, получив поддержку 468 из 469 голосовавших.
На 9-м пленуме Центрального комитета партии 13-го созыва, состоявшемся 16-18 мая, Центральный комитет партии достиг “очень высокого” консенсуса по выдвижению кандидатуры То Лама, члена Политбюро и министра общественной безопасности, для избрания Национальным собранием на пост Президента государства.