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НС одобрило документ о присоединении Великобритании к ВПТТП
ВПТТП было подписано в 2018 году и вступило в силу для Вьетнама с начала 2019 года. В состав соглашения входят 11 стран-членов: Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Сингапур, Новая Зеландия, Перу и Вьетнам.
НС поручило Правительству рассмотреть соответствующие правовые документы для оперативного внесения изменений, дополнений или опубликования новых, обеспечивая последовательность правовой системы и соблюдение графика выполнения обязательств, зафиксированных в документе о присоединении Великобритании к ВПТТП.
По поручению НС Премьер-министр несет ответственность за утверждение и указание соответствующим агентствам и организациям на центральном и местном уровнях реализовать планы по реализации Документа о присоединении Великобритании к ВПТТП.
Зачитывая пояснительный отчет перед голосованием депутатов НС, Председатель комитета НС по внешним связям Ву Хай Ха сказал, что Постоянный комитет НС считает, что Великобритания взяла на себя обязательство открыть рынок с Вьетнамом на более высоком уровне, чем другие страны в ВПТТП, чем обязательства в Соглашении о свободной торговле между Вьетнамом и Великобританией (UKVFTA), в некоторых важных вопросах для Вьетнама.
Это демонстрирует активность и ответственность Вьетнама в развитии двусторонних торговых и инвестиционных отношений между Вьетнамом и Великобританией, подтверждает роль и положение Вьетнама в регионе и мире, создает новый импульс социально-экономическому развитию страны, содействуя совершенствованию правовой системы и повышению конкурентоспособности предприятий.