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НС обсуждает специальные механизмы для развития социального жилья
Предлагаемый документ представляет собой комплексную стратегию по ускорению сроков строительства социального жилья, сокращению сроков инвестирования в строительство и созданию полной, гармоничной и единой правовой базы, которая устранит существующие препятствия и узкие места в строительстве и развитии социального жилья, чтобы соответствовать требованиям быстрого развития.
Проект резолюции направлен на достижение двойной цели - помочь жителям с низкими доходами получить доступ к подходящему жилью и одновременно завершить проект по строительству не менее миллиона единиц социального жилья для малообеспеченных слоев населения и работников в период 2021-2030 годов.
Сбалансировав спрос и предложение и скорректировав товарную структуру недвижимости, меры призваны снизить стоимость в сегментах коммерческого жилья, способствуя более стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости.
Проект резолюции предлагает создать национальный жилищный фонд - государственный финансовый фонд, действующий вне рамок регулярного бюджета как на центральном, так и на местном уровнях. Средства фонда будут формироваться за счет бюджетных ассигнований, добровольных взносов, пожертвований отечественных и международных организаций и частных лиц, а также поступлений от платежей в эквиваленте стоимости земли для развития инфраструктуры, предназначенной для строительства социального жилья в соответствии с действующим жилищным законодательством.
Фонд будет выполнять множество функций, в том числе инвестировать в строительство социального жилья и домов для государственных служащих, бюджетников и рабочих, желающих арендовать или приобрести жилье.
Правительство предлагает несколько исключительных механизмов для ускорения строительства социального жилья в предстоящий период, включая отказ от оценки технико-экономического обоснования специализированными строительными агентствами, что потенциально может сократить время рассмотрения заявки на 15-35 дней по сравнению с действующими правилами.
В этот же день депутаты НС также заслушивают предложения и отчеты о проверке законопроектов, касающихся передачи осужденных и экстрадиции.