НС обсуждает измененные законопроекты о медицинском осмотре и лечении, кинематографии

Обзор третьей сессии Национального собрания 15-го созыва. Фото: ВИА

Продолжая рабочую повестку дня третьей сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва, депутаты утром 25 мая в группах обсудили дополнительную оценку выполнения планов социально-экономического развития, государственного бюджета в 2021 году и в первые месяцы 2022 г., окончательный баланс государственного бюджета на 2020 г., практику бережливости и предотвращения расточительности в 2021 г.

Также был рассмотрен ход выполнения резолюции 42/2017/QH14 14-го созыва НС от 21 июня 2017 г. о пилотировании урегулирования безнадежной задолженности кредитных организаций и продлении срока применения всех положений этой резолюции.

Во второй половине дня НС заслушает отчет министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга о проекте Закона о медицинском осмотре и лечении (с поправками) и отчет о проверке этого законопроекта, представленный председателем Комитета НС по социальным вопросам Нгуен Тхуи Анем.

Разработка законопроекта направлена на устранение недостатков и ограничений Закона о медицинском осмотре и лечении 2009 г., а также на решение новых возникающих проблем для развития и повышения качества медицинских услуг. Законопроект включает 10 глав и 102 статьи, что на одну главу больше, чем существующий.

На послеобеденном заседании председатель Комитета НС по культуре и образованию Нгуен Дак Винь выступит с докладом, разъясняющим, принимающим и корректирующим проект Закона о кинематографии (с поправками).

Депутаты также обсудят в группах содержание, по которому получены разные мнения по законопроекту.



