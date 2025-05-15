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НС обсудит механизмы и политику развития частной экономики 15 мая

Ожидается, что 15 мая в рамках 9-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва депутаты НС обсудят проект закона об атомной энергии (пересмотренный) и проекты резолюций о механизмах и политике развития частной экономики, а также о ряде специальных механизмов и политики, направленных на создание прорывов в законотворчестве и правоприменении.
  Депутаты принимают участие в 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва. Фото: VNA
В этот день Национальное собрание заслушает отчет, обсудит и проголосует за утверждение корректировки повестки дня сессии, а также отчет и отчет о проверке нескольких законопроектов и резолюций, включая закон о внесении изменений и дополнений в несколько статей Закона о рассмотрении административных правонарушений; закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о промульгации правовых документов; резолюцию Национального собрания о внесении изменений и дополнений в ряд статей Регламента сессии Национального собрания, изданного вместе с резолюцией № 71/2022/QH15 Национального собрания.

В проекте резолюции о механизмах и политике развития частной экономики основное внимание уделяется улучшению условий ведения бизнеса; поддержке доступа к земельным ресурсам, производственным и коммерческим помещениям; содействию финансированию, кредитованию и государственным закупкам; поддержке развития науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и подготовки кадров; поддержке формирования средних и крупных предприятий и предприятий-первопроходцев.

Депутаты НС также обсудят в группах проект закона об участии в миротворческих операциях ООН; и проекты резолюций законодательного органа о механизмах и политике развития частной экономики, а также о ряде специальных механизмов и политики, направленных на создание прорывов в законотворчестве и правоприменении.

ВИА/ИЖВ

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