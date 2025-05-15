НОВОСТИ
НС обсудит механизмы и политику развития частной экономики 15 мая
В проекте резолюции о механизмах и политике развития частной экономики основное внимание уделяется улучшению условий ведения бизнеса; поддержке доступа к земельным ресурсам, производственным и коммерческим помещениям; содействию финансированию, кредитованию и государственным закупкам; поддержке развития науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и подготовки кадров; поддержке формирования средних и крупных предприятий и предприятий-первопроходцев.
Депутаты НС также обсудят в группах проект закона об участии в миротворческих операциях ООН; и проекты резолюций законодательного органа о механизмах и политике развития частной экономики, а также о ряде специальных механизмов и политики, направленных на создание прорывов в законотворчестве и правоприменении.