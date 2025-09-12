НС готовится к насыщенной 42-дневной 10-й сессии

Во второй половине дня 12 сентября Постоянный комитет Национального собрания (НС) во второй раз обсудил подготовку к 10-й сессии НС XV созыва, а также рассмотрел доклад о работе с обращениями граждан за август 2025 года.



Генеральный секретарь НС Ле Куанг Тунг сообщил, что на 10-й сессии депутаты рассмотрят и примут решения по 43 законопроектам и резолюциям в сфере законотворчества, 12 группам вопросов, связанных с социально-экономическим развитием, бюджетом, контролем, а также по многим другим важным вопросам, вместе с 13 группами докладов для изучения депутатами. По сравнению с планом июля, Канцелярия НС предложила дополнить 27 пунктов, скорректировать 4 и исключить 1 пункт.



Примечательно, что программа дополнена 15 законопроектами, среди которых — Закон о кибербезопасности, Закон о цифровой трансформации, Закон о подоходном налоге, Закон об электронной коммерции, Закон о государственных служащих (в новой редакции), а также ряд законов, касающихся безопасности, общественного порядка, интеллектуальной собственности и международных договоров. Кроме того, в программу включены законы о строительстве, планировании, сельском хозяйстве, экологии, геологии и земельных ресурсах. НС также рассмотрит вопрос об инвестициях в Национальную целевую программу по строительству новой сельской местности и снижению бедности на период 2026–2035 годов, а также кадровые вопросы. Пункт «корректировка Национального плана использования земель» исключён из программы в ожидании правовой базы из новой редакции Закона о земле и Закона о планировании.



Канцелярия НС предполагает, что продолжительность работы сессии составит 42 дня с двумя вариантами: заседания в два этапа — с 20 октября по 19 декабря, либо непрерывная работа с завершением раньше, 12 декабря. Генеральный секретарь подчеркнул, что объём работы крайне велик, и предложил Правительству вносить только действительно неотложные вопросы.



Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что конец 2025 года будет насыщен важными событиями, связанными с подготовкой к XIV съезду Партии и выборам в НС XVI созыва и народные советы всех уровней на период 2026–2031 годов. Он предложил провести 10-ю сессию непрерывно, включая заседания по субботам, чтобы сократить сроки, а также рассмотреть доклады о социально-экономическом развитии за 2025 год, прогнозы на 2026 год и планы на период 2026–2030 годов. Председатель особо подчеркнул необходимость обязательного включения новой редакции Закона о земле и Закона о планировании, так как они являются важной правовой основой для двухуровневой модели местной администрации.



Доклад о работе с народными петициями за август 2025 года, представленный председателем Комитета по работе с народными петициями и надзору Зыонг Тхань Бинем, показал, что избиратели и народ с воодушевлением восприняли мероприятия, посвящённые 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября, рассматривая их как крупное политико-культурное событие с широким общественным резонансом, пробуждающее патриотизм и дух национального единства.



Избиратели проявляют особый интерес к реализации Резолюции № 71 Политбюро о прорыве в области образования и подготовки кадров, считая это важным переломным этапом. Они также поддерживают внедрение двухуровневой модели местной администрации, но указывают на сохраняющиеся трудности с административными процедурами, недостаточными инвестициями в цифровую инфраструктуру и несогласованностью в сфере обмена данными.



Кроме того, население выражает обеспокоенность по поводу ущерба от ливней и оползней, проблемы контрафакта и продуктов неизвестного происхождения, колебаний на рынке золота и валюты, а также мошенничества в интернете. Комитет по работе с народными петициями и надзору рекомендовал Правительству продолжить приоритетное инвестирование в цифровую инфраструктуру, центры обработки данных, повысить потенциал в области предупреждения стихийных бедствий и прогнозирования климата, а также строго контролировать цены на золото, валютные курсы и активно пресекать мошеннические операции с финансовыми активами и криптовалютами.