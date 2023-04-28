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НС Вьетнама впервые подписало соглашение о сотрудничестве с парламентом Уругвая
Подписание в штаб-квартире парламента Уругвая состоялось в рамках официального визита председателя НС Вьетнама.
Впервые НС Вьетнама и Уругвая подписали соглашение о сотрудничестве, демонстрируя важность, которую они и политические партии в парламенте Уругвая придают укреплению отношений и сотрудничества с Вьетнамом.
Согласно документу, стороны будут наращивать усилия, направленные на укрепление отношений дружбы и сотрудничества путем обмена информацией, консультаций, обучения и обмена делегациями. Они также обязуются обмениваться опытом в области законотворчества, оказывать взаимную помощь и поддержку друг другу на международных форумах.
Для достижения указанной цели НС Вьетнама, а также Сенат и Палата представителей Уругвая будут осуществлять организацию и координацию обмена делегациями на различных уровнях, а также осуществлять визиты для обмена опытом.
Стороны также будет координировать организацию конференций для укрепления взаимопонимания; контролировать выполнение международных двусторонних и многосторонних конвенций и соглашений, которые обе страны подписали и являются членами; способствовать обмену идеями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес; координировать и консультировать на региональных и международных межпарламентских форумах; поддерживать сотрудничество между парламентами Латинской Америки и стран - членов АСЕАН; и ускорить сотрудничество в ряде областей, в которых обе страны обладают потенциалом.