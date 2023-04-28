Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

НС Вьетнама впервые подписало соглашение о сотрудничестве с парламентом Уругвая

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ, председатель Сената и вице-президент Уругвая Беатрис Аргимон и председатель Палаты представителей Уругвая Себастьян Андухар 27 апреля (по местному времени) подписали соглашение о сотрудничестве между двумя парламентами.
  На церемонии подписания. Фото: ВИA  
Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ, председатель Сената и вице-президент Уругвая Беатрис Аргимон и председатель Палаты представителей Уругвая Себастьян Андухар 27 апреля (по местному времени) подписали соглашение о сотрудничестве между двумя парламентами.

Подписание в штаб-квартире парламента Уругвая состоялось в рамках официального визита председателя НС Вьетнама.

Впервые НС Вьетнама и Уругвая подписали соглашение о сотрудничестве, демонстрируя важность, которую они и политические партии в парламенте Уругвая придают укреплению отношений и сотрудничества с Вьетнамом.

Согласно документу, стороны будут наращивать усилия, направленные на укрепление отношений дружбы и сотрудничества путем обмена информацией, консультаций, обучения и обмена делегациями. Они также обязуются обмениваться опытом в области законотворчества, оказывать взаимную помощь и поддержку друг другу на международных форумах.

Для достижения указанной цели НС Вьетнама, а также Сенат и Палата представителей Уругвая будут осуществлять организацию и координацию обмена делегациями на различных уровнях, а также осуществлять визиты для обмена опытом.

Стороны также будет координировать организацию конференций для укрепления взаимопонимания; контролировать выполнение международных двусторонних и многосторонних конвенций и соглашений, которые обе страны подписали и являются членами; способствовать обмену идеями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес; координировать и консультировать на региональных и международных межпарламентских форумах; поддерживать сотрудничество между парламентами Латинской Америки и стран - членов АСЕАН; и ускорить сотрудничество в ряде областей, в которых обе страны обладают потенциалом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС провел переговоры с руководителями парламента Уругвая

Председатель НС провел переговоры с руководителями парламента Уругвая

Сразу после церемонии приветствия председатель НС Выонг Динь Хюэ провел переговоры с председателем Сената Беатрис Аргимоном и спикером Палаты представителей Себастьяном Андухаром.
ПОДРОБНЕЕ

Top