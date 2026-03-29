Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ночной книжный фестиваль оживил Хошимин

27 марта на Книжной улице Хошимина в квартале Сайгон открылся 4-й Фестиваль книги и ночной культуры, проходящий под темой «Краски культуры».

Иностранные гости посещают мероприятие. (Фото: ВИА)

С 18:00 до 22:00 мероприятие формирует живое культурное пространство для горожан и туристов: здесь проходят обмен книгами, культурные дискуссии и интерактивные программы, направленные на популяризацию чтения и распространение знаний.

Как отметил директор Компании книжной улицы Хошимина Ле Хоанг, фестиваль призван не только продлить активность книжной улицы в вечерние часы, но и придать новый импульс ее культурному пространству за счет соединения книжной культуры с наследием и искусством, делая книги ближе и интереснее для читателей.

Вдохновившись образом «Культурное цветение», организаторы оформили фестивальное пространство в виде тематических зон, центральное место среди которых занимает площадка для обмена книгами и продвижения чтения. Здесь посетители могут познакомиться с широким выбором изданий и принять участие в обсуждениях, посвящённых культуре чтения.

Особый колорит фестивалю придают художественные мероприятия и творческие активности. В программу этого года вошли расширенный формат народных игр, творческие мастерские, занятия каллиграфией и ремесленные мастер-классы для участников всех возрастов.

Посетители с воодушевлением отзываются о мероприятии. Чан Тхи Тхань Хыонг из провинции Тэйнинь отметила, что фестиваль создает живую и вместе с тем насыщенную культурную атмосферу, в которой традиционные виды искусства и народные игры получают новое звучание и привлекают семьи с детьми.

Индийский студент Амин назвал фестиваль ярким и запоминающимся культурным событием, особо подчеркнув его оживленную атмосферу, а также возможность познакомиться с традиционными ремеслами и художественными выступлениями.

Фестиваль продлится до 29 марта, внося вклад в культурную и туристическую жизнь города, а также способствуя популяризации чтения и бережного отношения к культурному наследию Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Создан Госсовет по экспертизе корректировки инвестиционной политики проекта АЭС «Ниньтхуан»

Заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон подписал Решение № 496/QĐ-TTg от 27 марта 2026 года о создании Государственного совета по экспертизе корректировки инвестиционной политики проекта атомной электростанции «Ниньтхуан» (в части корректировки содержания, связанного с проектом АЭС «Ниньтхуан-1»).
ПОДРОБНЕЕ

Top