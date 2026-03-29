Ночной книжный фестиваль оживил Хошимин

Иностранные гости посещают мероприятие. (Фото: ВИА)

С 18:00 до 22:00 мероприятие формирует живое культурное пространство для горожан и туристов: здесь проходят обмен книгами, культурные дискуссии и интерактивные программы, направленные на популяризацию чтения и распространение знаний.

Как отметил директор Компании книжной улицы Хошимина Ле Хоанг, фестиваль призван не только продлить активность книжной улицы в вечерние часы, но и придать новый импульс ее культурному пространству за счет соединения книжной культуры с наследием и искусством, делая книги ближе и интереснее для читателей.

Вдохновившись образом «Культурное цветение», организаторы оформили фестивальное пространство в виде тематических зон, центральное место среди которых занимает площадка для обмена книгами и продвижения чтения. Здесь посетители могут познакомиться с широким выбором изданий и принять участие в обсуждениях, посвящённых культуре чтения.

Особый колорит фестивалю придают художественные мероприятия и творческие активности. В программу этого года вошли расширенный формат народных игр, творческие мастерские, занятия каллиграфией и ремесленные мастер-классы для участников всех возрастов.

Посетители с воодушевлением отзываются о мероприятии. Чан Тхи Тхань Хыонг из провинции Тэйнинь отметила, что фестиваль создает живую и вместе с тем насыщенную культурную атмосферу, в которой традиционные виды искусства и народные игры получают новое звучание и привлекают семьи с детьми.

Индийский студент Амин назвал фестиваль ярким и запоминающимся культурным событием, особо подчеркнув его оживленную атмосферу, а также возможность познакомиться с традиционными ремеслами и художественными выступлениями.



Фестиваль продлится до 29 марта, внося вклад в культурную и туристическую жизнь города, а также способствуя популяризации чтения и бережного отношения к культурному наследию Вьетнама.