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Норвегия обещает поддержать энергетический переход Вьетнама
Чан Хоай Чанг, заместитель директора Управления электроэнергетики, отметил, что Вьетнам сталкивается с большими трудностями в процессе энергетического перехода.
Однако страна также видит явные возможности для устойчивого развития. Поэтому развитие возобновляемой энергетики, в том числе ветровой и солнечной, является неизбежным направлением для обеспечения энергетической безопасности, выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и реагирования на изменение климата, сказал он.
Хагсунг Ким, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и цифровым решениям корейской компании DNV, предоставляющей услуги по обеспечению качества безопасности и управлению рисками, а также услуги для отрасли, отметил, что программа развития энергетики Вьетнама и быстрый энергетический переход открывают широкий простор для инноваций и творчества.
DNV объединит свой глубокий технический опыт и передовые цифровые решения для поддержки вьетнамской промышленности, сказал Хагсунг Ким.
В секторе возобновляемых источников энергии компания оказала поддержку ряду проектов наземной, прибрежной и солнечной энергетики во Вьетнаме. Она участвует в технической экспертизе, надзоре за строительством, технико-экономическом обосновании, оценке производства энергии и измерительных кампаниях для оффшорных ветряных проектов. Она также выступает в качестве агентства по сертификации и инспекции морских подстанций, построенных во Вьетнаме, и обслуживает международные проекты по оффшорной ветроэнергетике.
На семинаре делегаты также получили от отечественных и зарубежных экспертов последние сведения о таких ключевых технологиях, как оффшорная ветроэнергетика, водород, технология улавливания углерода, хранение энергии и управление цифровыми рисками.