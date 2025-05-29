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НОВОСТИ

Норвегия обещает поддержать энергетический переход Вьетнама

Норвегия намерена поддержать переход Вьетнама к новой энергетике, заявила посол Норвегии во Вьетнаме Хильде Солбаккен на техническом семинаре, состоявшемся в Ханое 28 мая. Выступая на семинаре под названием «Поддержка переходного периода в энергетике Вьетнама», организованном совместно Управлением электроэнергетики при Министерстве промышленности и торговли и посольством Норвегии, посол отметил, что, исходя из опыта Норвегии, этот процесс требует участия всех заинтересованных сторон, включая частный сектор.

Чан Хоай Чанг, заместитель директора Управления электроэнергетики, отметил, что Вьетнам сталкивается с большими трудностями в процессе энергетического перехода.

Однако страна также видит явные возможности для устойчивого развития. Поэтому развитие возобновляемой энергетики, в том числе ветровой и солнечной, является неизбежным направлением для обеспечения энергетической безопасности, выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и реагирования на изменение климата, сказал он.

Хагсунг Ким, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и цифровым решениям корейской компании DNV, предоставляющей услуги по обеспечению качества безопасности и управлению рисками, а также услуги для отрасли, отметил, что программа развития энергетики Вьетнама и быстрый энергетический переход открывают широкий простор для инноваций и творчества.

DNV объединит свой глубокий технический опыт и передовые цифровые решения для поддержки вьетнамской промышленности, сказал Хагсунг Ким.

В секторе возобновляемых источников энергии компания оказала поддержку ряду проектов наземной, прибрежной и солнечной энергетики во Вьетнаме. Она участвует в технической экспертизе, надзоре за строительством, технико-экономическом обосновании, оценке производства энергии и измерительных кампаниях для оффшорных ветряных проектов. Она также выступает в качестве агентства по сертификации и инспекции морских подстанций, построенных во Вьетнаме, и обслуживает международные проекты по оффшорной ветроэнергетике.

На семинаре делегаты также получили от отечественных и зарубежных экспертов последние сведения о таких ключевых технологиях, как оффшорная ветроэнергетика, водород, технология улавливания углерода, хранение энергии и управление цифровыми рисками.

ИЖВ/ВИА

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