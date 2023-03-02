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Новым президентом Вьетнама избран член политбюро ЦК КПВ Во Ван Тхыонг

2 мартя 2023 года в Ханое Национальное собрание Вьетнама избрало члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом страны.
  После утверждения в должности новый президент Вьетнама Во Ван Тхыонг принес присягу перед депутатами парламента. Фото: ВИА   
2 мартя 2023 года в Ханое Национальное собрание Вьетнама избрало члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом страны.

Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов голосования. Товарищ Во Ван Тхыонг принес присягу на верность родине, правящей КПВ и народу Вьетнама.

52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама.

Краткая биография товарища Во Ван Тхыонга:
Дата рождения: 13 декабря 1970 г.
Место рождения: Провинция Виньлонг, уезд Мангтхит, община Анфыок.
Должность:
- Член Политбюро 12-го, 13-го созывов
- Секретарь ЦК КПВ 12-го, 13-го созывов
- Постоянный член Секретариата 13-го созыва
- Кандидат в члены ЦК КПВ 10-го созыва, Член ЦК КПВ 11-го, 12-го 13-го созыва
- Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию 12-го созыва
- Депутат НС 12-го, 14-го, 15-го созывов.

ВИА/ИЖВ

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