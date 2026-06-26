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Новый фактор развития сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией
Как сообщает корреспондент ВИА в Брюсселе, выступая на церемонии, Посол Вьетнама в Бельгии Нгуен Ван Тхао выразил уверенность, что благодаря глубокому знанию Вьетнама и многолетним связям с нашей страной господин Ван Гестел внесёт практический вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Бельгией, будет содействовать укреплению экономических и торговых связей, а также защите законных прав и интересов граждан Вьетнама в регионе.
Назначение господина Ван Гестела способствует дальнейшему совершенствованию сети консульских представительств Вьетнама в Бельгии — государстве, играющем важную роль в Европейском союзе (ЕС). При этом Антверпен является одним из ведущих логистических центров Европы и выполняет функцию важнейшего экономического моста между Вьетнамом и европейскими странами.
Со своей стороны господин Ван Гестел сообщил, что более 30 лет сотрудничает с Вьетнамом в сферах торговли и морских перевозок. Он также отметил впечатляющие достижения Вьетнама в области социально-экономического развития и его всё более значимую роль в глобальных цепочках поставок. По его словам, Вьетнам является «воротами в Азию», располагающими широкими возможностями для сотрудничества, особенно в областях логистики и торговли.
Он также подчеркнул важную роль Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA), отметив, что его реализация и в дальнейшем будет открывать новые возможности для сотрудничества и инвестиций.
Господин Ван Гестел назначен сроком на три года и будет отвечать за консульский округ Фландрия — наиболее динамично развивающийся в экономическом отношении регион Бельгии, где расположен порт Антверпен — второй по величине морской порт Европы.
Господин Ван Гестел является гражданином Бельгии и имеет многолетний опыт работы в сферах логистики, морских перевозок, морского права и корпоративного управления. Ранее он занимал ряд должностей в предпринимательских кругах и организациях, связанных с деятельностью порта Антверпен, а также проходил службу в Военно-морских силах Бельгии.