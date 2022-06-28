Новый подштамм SARS-CoV-2 «Омикрона» BA.5 проник во Вьетнам

Профессор доктор Фан Чонг Лан. Фото: ВИА

По словам профессoра доктора Фан Чонг Лана, директора отдела профилактической медицины Министерства здравоохранения, новый штамм SARS-CoV-2 «Омикрона» BA.5 проник во Вьетнам и может превзойти предыдущий штамм BA.2, который доминирует в стране.

Профессор Лан сказал, что результаты секвенирования генов показали, что подштамм BA.5 «Омикрона» был обнаружен во Вьетнаме.

«Этот подштамм может преобладать над старыми подштаммами (ВА.1 и БА.2)», — подчеркнул он.

По его словам, вторжение неизбежно, поскольку подштамм был зарегистрирован в странах Европы и США, а поездки между странами разрешены, добавив, что Министерство здравоохранения продолжит следить за развитием пандемии.

Число случаев COVID-19 снижается при очень низком соотношении инфекций и смертей. Пациенты в основном страдали подштамм«Омикрона» BA.2 с легкими симптомами. Большинство случаев было зарегистрировано в северном регионе: около 107.000 за последние два месяца.

Профессор Лан объяснил результаты высоким коэффициентом вакцинации и эффективными мероприятиями по защите групп высокого риска.

Он отметил, что первоначальное исследование показало, что подштаммы «Омикрона» BA.4 и BA.5 распространяются быстрее, чем BA1 и BA.2. Конкретных данных о вирулентности новых подштаммов не было, но некоторые исследования показали, что в африканском регионе наблюдается обострение.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что, поскольку новые штаммы SARS-CoV-2 снова усложняют пандемию, странам необходимо сохранить такие меры, как вакцинация и мониторинг.

Министерство здравоохранения призвал людей, особенно тех, кто входит в группу высокого риска заражения, пройти полную вакцинацию от COVID-19.