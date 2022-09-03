Новый образ армии Дяди Хо перед международными друзьями и местными жителями в миссии ООН

За период более чем 8-летнего участия Вьетнама, вьетнамские миротворческие силы действительно выполнили требования Организации Объединенных Наций (ООН), подтвердив новый образ армии Дяди Хо в глазах международных друзей.

Решение Вьетнама об отправке сил для участия в миротворческих операциях ООН имеет важное политическое значение в период глубокой международной интеграции в соответствии с правильными руководящими принципами и курсами Партии, Государства и армии на развертывании миссий для участия в миротворческих операциях ООН. За эти годы эта работа дала обнадеживающие результаты.

Корреспондент ВИА побеседовал с генерал-майором Хоанг Ким Фунгом, директором Департамента по поддержанию мира Вьетнама, постоянным членом межсекторальной рабочей группы, главой Постоянного агентства руководящего комитета Министерства обороны об участии Вьетнама в миротворческой деятельности ООН, о достижениях страны за более чем 8-летний период в миротворческой деятельности.

Генерал-майор Хоанг Ким Фунг подчеркнул, что за более чем 8 лет с тех пор, как Вьетнамская народная армия начала направлять силы для участия в миротворческих операциях ООН в составе миссий, Вьетнам добился многих положительных результатов.

За последние 8 лет офицеры Вьетнамской народной армии распространили образ армии Дяди Хо среди международных друзей; стали посланниками миролюбивой культуры Вьетнама. В то же время офицеры Вьетнамской народной армии также имеют возможность отрабатывать свои навыки в боевой обстановке.

Все достигнутые результаты также нуждаются в объективной и всесторонней оценке и проверке, чтобы в большей мере соответствовать внешнеполитическому курсу Партии и Государства, руководящему принципу Центральной военной комиссии международной интеграции и расширению участия Вьетнама в миротворческих операциях ООН в ближайшее время.

По словам генерал-майора Хоанг Ким Фунга, 1-я инженерная группа Вьетнама была отправлена в составе Временной миссии Организации Объединенных Наций по безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Впервые за более чем 8 лет Вьетнам развернул такое большое соединение для участия в инженерных работах в рамках миссии.

Столкнувшись с очень сложной задачей, 1-я инженерная группа Вьетнама действительно выполнила требования Организации Объединенных Наций, завоевав доверие руководителей миссии при строительстве новой казармы.

Кроме того, инженерная группа армии Вьетнама также поддерживает местных жителей, чтобы у них были хорошие дороги. В прошлом передвижение людей и походы детей в школу сталкивались со многими трудностями из-за наводнений. Наша помощь создала совершенно новый образ Вьетнамской народной армии, когда были выполнены эти сложные задачи.

Что касается вьетнамских сил, то в стране мы осуществили множество оборонных проектов более высокого масштаба, поэтому конкретные действия в миссии ЮНИСФА, такие как строительство дорог и аэропортов, казарм или поддержка строительства лагерей, школ... стали нашей повседневной работой, которую вьетнамские инженеры с их квалификацией и возможностями полностью взяли на себя.

Таким образом, мы улучшили имидж Вьетнама в миссии миротворческих сил ООН, получив доверие местных властей к вьетнамским миротворческим силам.

Инженеры Вьетнама подтвердили новый образ армии Дяди Хо перед международными друзьями в миссии ООН и местными жителями.

Касаясь предстоящих планов, генерал-майор Хоанг Ким Фунг заявил, что подготовка и обучение сил, участвующих в миротворческих операциях ООН, всегда рассматриваются Центральной военной комиссией и Министерством национальной обороны как необходимая задача.