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НОВОСТИ

Новый импульс сотрудничеству в сфере безопасности между столицами Вьетнама и России

Как сообщает корреспондент ВИА в Москве, 4 июня в столице Российской Федерации делегация Управления общественной безопасности города Ханоя во главе с генерал-лейтенантом полиции Нгуен Тхань Тунг провела встречу и рабочие переговоры с Главным управлением МВД России по городу Москве с целью укрепления обмена опытом и развития сотрудничества в области обеспечения безопасности, общественного порядка и борьбы с преступностью в рамках подписанных соглашений, способствуя дальнейшему укреплению и развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
  Общий вид рабочей встречи. Фото: ВИА  
В ходе встречи генерал-лейтенант Нгуен Тхань Тунг проинформировал российскую сторону о ряде значимых результатов, достигнутых полицией Ханоя, а также сообщил о новой важной задаче, возложенной городскими властями на столичную полицию. Речь идёт о выполнении функций постоянного координирующего органа по реализации проекта «Умный город Ханой», который предусматривает решение пяти ключевых проблем: транспортных заторов, соблюдения городской дисциплины, загрязнения окружающей среды, наводнений и обеспечения безопасности пищевых продуктов. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве и обмене практическими инициативами и решениями для преодоления указанных вызовов.

Со стороны Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции, начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов проинформировал участников встречи о текущей ситуации в сфере безопасности и общественного порядка, криминогенной обстановке в Москве, а также о структуре и организации деятельности Главного управления МВД России по городу Москве.

Олег Баранов подчеркнул значение традиционно дружественных отношений между двумя странами, основанных на многолетнем тесном сотрудничестве в различных сферах. По его словам, несмотря на текущую геополитическую ситуацию, Вьетнам остаётся надёжным стратегическим партнёром России, а взаимодействие между МВД России и Министерством общественной безопасности Вьетнама демонстрирует устойчивую тенденцию к дальнейшему расширению сотрудничества.

Кроме того, активно развиваются контакты между профильными ведомствами Москвы и Ханоя. В рамках Меморандума о сотрудничестве между Главным управлением МВД России по городу Москве и Управлением общественной безопасности города Ханоя, подписанного в 2024 году, в 2025 году были организованы четыре международных мероприятия. Стороны также обменивались опытом в области противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Руководитель Главного управления МВД России по городу Москве выразило уверенность в том, что Совместная программа действий между МВД России и МОБ Вьетнама на 2026 год также создаст благоприятные условия для организации и проведения сторонами ряда совместных мероприятий в предстоящий период.

По итогам встречи стороны предложили и согласовали ряд конкретных направлений и программ сотрудничества на предстоящий период, направленных на дальнейшее развитие достигнутых результатов, содействие развитию столиц обеих стран, а также укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.

ИЖВ/ВИА

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