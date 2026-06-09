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Новый импульс сотрудничеству в области обороны между Вьетнамом и Таиландом

Во второй половине дня 8 июня в Ханое генерал-полковник Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель Премьер-министра, Министр национальной обороны Вьетнама, провел встречу с генерал-лейтенантом Адулом Бунтумчароеном, министром обороны Таиланда, который сопровождает Премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула в ходе официального визита во Вьетнам и участия в третьем Форуме будущего АСЕАН.
  Генерал-полковник Фан Ван Зянг вручает памятный подарок генерал-лейтенанту Адулу Бунтумчароену. Фото: qdnd.vn.Шрисавасди. Фото: Т.Т.  
Выразив удовлетворение всесторонним и динамичным развитием отношений между Вьетнамом и Таиландом за 50 лет с момента установления дипломатических отношений, генерал-полковник Фан Ван Зянг подчеркнул, что повышение двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в мае 2025 года, а также состоявшийся в мае этого года официальный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Таиланд являются наглядным свидетельством прочных дружественных связей между двумя странами и создают новый импульс для двустороннего оборонного сотрудничества.

Заместитель Премьер-министра, Министр национальной обороны Фан Ван Зянг отметил, что в последнее время стороны активно продвигают взаимодействие в оборонной сфере, добившись практических результатов, прежде всего в таких областях, как обмен делегациями и контакты на высоком и других уровнях, эффективное функционирование механизмов диалога и консультаций, сотрудничество между видами и родами войск, а также силами обеспечения правопорядка на море, подготовка кадров, координация действий и взаимная поддержка на многосторонних форумах и международных мероприятиях, организуемых каждой из сторон.

Министр обороны Таиланда Адул Бунтумчароен выразил удовлетворение возможностью посетить Министерство национальной обороны Вьетнама в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Он высоко оценил эффективность оборонного сотрудничества между Таиландом и Вьетнамом и выразил надежду на дальнейшую тесную координацию в реализации согласованных направлений взаимодействия, что будет способствовать развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Таиландом и Вьетнамом.

Исходя из достигнутых договоренностей, генерал-полковник Фан Ван Зянг предложил сторонам эффективно реализовывать согласованные направления сотрудничества, уделяя особое внимание обмену делегациями всех уровней, прежде всего высокого уровня, поддержанию механизмов консультаций и диалога, подготовке кадров, взаимодействию между видами и родами войск, силами обеспечения правопорядка на море, сотрудничеству в области кибербезопасности и оборонной промышленности.

Подчеркнув, что Вьетнам и Таиланд имеют обширные сопредельные морские районы и что координация усилий по поддержанию порядка на море и своевременной помощи рыбакам двух стран имеет важное значение, генерал-полковник Фан Ван Зянг предложил морским правоохранительным структурам двух государств активизировать обмен информацией и данными об обстановке, проводить совместное патрулирование, расширять профессиональные обмены и сотрудничество в противодействии нетрадиционным угрозам безопасности.

По этому случаю генерал-полковник Фан Ван Зянг пригласил генерал-лейтенанта Адула Бунтумчароена, руководителей Министерства обороны и Королевских вооруженных сил Таиланда принять участие в Третьей Международной оборонной выставке Вьетнама, которая, как ожидается, пройдет в Ханое в декабре 2026 года. Он также приветствовал участие оборонных предприятий Таиланда в выставочной экспозиции мероприятия.

ИЖВ/ВИА

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