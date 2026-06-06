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Новый импульс для углубления, повышения практической отдачи и эффективности вьетнамско-камбоджийских отношений
По словам посла Нгуен Минь Ву, визит проходит на фоне сложной и трудно прогнозируемой международной и региональной обстановки. Тем не менее отношения между Вьетнамом и Камбоджей продолжают укрепляться и развиваться по всем направлениям. Стороны реализуют стратегические договорённости, достигнутые руководителями двух партий и двух государств в ходе государственного визита Генерального секретаря То Лама в Камбоджу в феврале 2026 года, а также поддерживают активный обмен делегациями и контакты на высоком уровне, способствуя дальнейшему укреплению политического доверия между двумя странами.
Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся направлений двусторонних отношений. За первые четыре месяца 2026 года объём взаимной торговли превысил 5 млрд долларов США, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время Вьетнам является третьим по величине торговым партнёром и вторым по значимости экспортным рынком Камбоджи.
Во Вьетнаме также отмечают активное инвестиционное присутствие в Камбодже. На сегодняшний день в стране реализуются 223 действующих вьетнамских проекта с общим зарегистрированным капиталом почти 3 млрд долларов США, что обеспечивает Вьетнаму пятое место среди иностранных инвесторов в Камбодже. Такие вьетнамские компании, как Metfone (Viettel Cambodia), THACO AGRI и Angkor Milk, успешно осуществляют свою деятельность и вносят позитивный вклад в социально-экономическое развитие Камбоджи.
Наряду с этим сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся одной из важных опор двусторонних отношений, особенно в сфере борьбы с транснациональной преступностью, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и интернет-мошенничеством. Две страны также активно развивают взаимодействие в области культуры, информации, пропагандистской работы и народной дипломатии, способствуя укреплению взаимопонимания и связей между народами двух государств.
В рамках визита Премьер-министр Хун Манет примет участие и выступит на Форуме будущего АСЕАН – 2026, который пройдёт под девизом: «Совместно формируя общее будущее: мир, процветание и человек в центре развития». По мнению посла Нгуен Минь Ву, участие главы камбоджийского правительства демонстрирует поддержку инициатив Вьетнама и одновременно вносит важный вклад в обсуждение таких вопросов, как управление искусственным интеллектом, цифровая трансформация, энергетическая безопасность, устойчивое развитие и реализация Видения Сообщества АСЕАН – 2045.
В преддверии 60-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей в 2027 году посол Нгуен Минь Ву подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления политического доверия, расширения экономической взаимосвязанности, развития инфраструктуры и цепочек поставок; углубления сотрудничества в новых сферах, включая цифровую трансформацию, инновации, зелёную экономику и возобновляемую энергетику; а также активизации взаимодействия в области обороны и безопасности и расширения народных обменов, особенно между молодыми поколениями двух стран.
Опираясь на традиции дружбы и политическую решимость руководства двух государств, Вьетнам и Камбоджа рассчитывают на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений, способствующее укреплению мира, стабильности и развития в регионе АСЕАН.