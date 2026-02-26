Новый импульс для развития туризма на востоке Хошимина

Туристы отдыхают и участвуют в развлечениях в аквапарке Aqua Adventure в квартале Ратьзя города Хошимина (Фото: SGGP)

В период празднования Лунного Нового года (Тэта) только Вунгтау принял более 213 тысяч посетителей, приехавших для пляжного отдыха, экскурсий и паломничества, что почти соответствует общему показателю, зафиксированному за тот же период прошлого года во всем бывшем городе Вунгтау. Этот рост отражает положительный эффект от модернизации инфраструктуры и расширения туристических услуг.

Ключевым событием стало завершение проекта модернизации прибрежного бульвара Тхюи Ван с общим объемом инвестиций свыше 1 трлн донгов (более 38 млн долларов США). Теперь здесь появились новые общественные пространства и объекты притяжения, такие как площадь, башня Тамтханг, статуя кита, гастрономическая улица и пешеходная инфраструктура.

Серия культурных и праздничных мероприятий, прошедших здесь в дни Тэта, включая гастрономический фестиваль, весенние цветочные экспозиции, мероприятия на Книжной улице и световые шоу, также способствовала притоку туристов и увеличению продолжительности их пребывания.

В соседнем квартале Ратьзя тысячи туристов устремились в Sun World Vung Tau - Aqua Adventure, аквапарк площадью 15 гектаров, построенный корпорацией Sun Group и оснащённый передовыми технологиями. Этот комплекс, установивший мировые и национальные рекорды, как ожидается, станет новой точкой притяжения туристов в прибрежной зоне.

Важную роль играет и транспортная инфраструктура. Скоростная автомагистраль Бьенхоа–Вунгтау протяжённостью почти 54 км с общим объёмом инвестиций свыше 17,8 трлн донгов позволит сократить время в пути от центра Хошимина и провинции Донгнай до побережья, а также разгрузить Национальное шоссе № 51.

В то же время модернизированная прибрежная дорога DT994 Вунгтау - Ламдонг формирует непрерывный туристический коридор, связывающий ключевые пляжные направления, такие как Лонгхай, Хочам и Биньчау, в восточной прибрежной части Хошимина.

В перспективе планируемые морская трасса и мост, соединяющие Канзо и Вунгтау, строительство которых, как ожидается, начнётся в 2026 году, сократят время в пути из центральной части Хошимина примерно до одного часа.

Благодаря комплексному развитию инфраструктуры и разнообразию туристических предложений восточная прибрежная зона становится одним из ключевых драйверов роста туристической отрасли южного мегаполиса.