Новый импульс для развития торгово-инвестиционных связей между Вьетнамом и Российской Федерацией

Премьер-министр Ле Минь Хынг присутствует на церемонии объявления об открытии трёх новых авиамаршрутов авиакомпании Vietjet, соединяющих Вьетнам и Российскую Федерацию: Дананг — Москва, Нячанг — Казань и Нячанг — Новосибирск. Фото: ВИА