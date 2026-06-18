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Новый импульс для развития торгово-инвестиционных связей между Вьетнамом и Российской Федерацией

Одним из ключевых событий программы стала церемония обмена документами о сотрудничестве между предприятиями двух стран в присутствии Премьер-министра Ле Минь Хынга и высокопоставленных представителей обеих сторон.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг присутствует на церемонии объявления об открытии трёх новых авиамаршрутов авиакомпании Vietjet, соединяющих Вьетнам и Российскую Федерацию: Дананг — Москва, Нячанг — Казань и Нячанг — Новосибирск. Фото: ВИА  
В рамках рабочей поездки Премьер-министра Ле Минь Хынга для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН–Россия, Вьетнамская конфедерация торговли и промышленности (VCCI) совместно с Посольством Вьетнама в Российской Федерации, Ассоциацией экспортёров и импортёров Российской Федерации и авиакомпанией Vietjet успешно организовала Программу содействия торговле и инвестициям между Вьетнамом и Российской Федерацией.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Вьетнама, руководители высокого уровня двух стран, а также более 100 предприятий Вьетнама и Российской Федерации.

Событие прошло на фоне дальнейшего укрепления и развития традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией на протяжении последних 76 лет. На основе Всеобъемлющего стратегического партнёрства, установленного в 2012 году, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться, создавая новые возможности для деловых кругов обеих сторон.

В программе приняли участие Премьер-министр Ле Минь Хынг и ряд высокопоставленных руководителей Правительства Вьетнама. Российскую сторону представлял Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области энергетики и сокращения выбросов углерода Юрий Сечурин. В мероприятии также участвовали многочисленные представители бизнеса двух стран, работающие в сферах энергетики, торговли, инвестиций, туризма, авиации и технологий.

Выступая на мероприятии, Министр финансов Нго Ван Туан подчеркнул значительный потенциал сотрудничества между двумя странами и отметил важную роль предпринимательского сообщества в практической реализации стратегических направлений взаимодействия, способствующих развитию двусторонней торговли, инвестиций и экономического роста на новом этапе.

По его словам, профильные министерства и ведомства, VCCI и организации по содействию торговле и инвестициям должны продолжать оказывать поддержку бизнесу обеих стран в эффективном использовании Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) для дальнейшего укрепления двусторонних торгово-инвестиционных связей.

Одним из ключевых событий программы стала церемония обмена документами о сотрудничестве между предприятиями двух стран в присутствии Премьер-министра Ле Минь Хынга и высокопоставленных представителей обеих сторон.

В ходе мероприятия состоялась передача подписанных соглашений о сотрудничестве в области поддержки деловых кругов двух стран в развитии торговли и инвестиций, а также в сфере энергетики и науки и технологий (между Petrovietnam и Novatek). Кроме того, были объявлены многочисленные меморандумы о взаимопонимании в сферах энергетики, науки и технологий, развития инфраструктуры, цифровой трансформации, здравоохранения, туризма и инвестиций.

Документы, представленные в ходе программы, будут способствовать не только расширению экономического сотрудничества между Вьетнамом и Российской Федерацией, но и созданию основы для реализации конкретных проектов, приносящих практическую пользу предприятиям и экономикам двух стран.

В рамках форума авиакомпания Vietjet объявила о планах открытия трёх новых авиамаршрутов, которые соединят наиболее известные курортные города Вьетнама — Дананг и Нячанг — с Москвой, а также с Казанью и Новосибирском.

Ожидается, что расширение маршрутной сети будет способствовать укреплению авиационного сообщения, развитию гуманитарных контактов, туризма, а также созданию более благоприятных условий для торговли и инвестиций между двумя государствами.

После пленарного заседания программа продолжилась сессией по продвижению торговли и инвестиций, в рамках которой были представлены инвестиционно-деловая среда Вьетнама, возможности сотрудничества с российским рынком, а также интересы и потенциал российских компаний в развитии взаимодействия с Вьетнамом.

Представители бизнеса двух стран приняли участие в прямых деловых контактах и обсудили конкретные проекты и перспективные направления сотрудничества в различных сферах.

Программа содействия торговле и инвестициям между Вьетнамом и Российской Федерацией 2026 года вновь подтвердила решимость правительств, профильных органов, организаций, VCCI и деловых кругов двух стран развивать практическое, эффективное и устойчивое экономическое сотрудничество, внося вклад в дальнейшее углубление Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией на новом этапе развития.

ИЖВ/ВИА

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