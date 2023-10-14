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Новый импульс для развития сотрудничества между Вьетнамом и Словенией

Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Словении Таня Файон недавно выступили сопредседателями третьего заседания вьетнамско-словенского межправительственного комитета в Любляне (Словения). Ожидается, что встреча придаст новый импульс двусторонним отношениям во всех областях, особенно в торговой деятельности, на предстоящий период.

Стороны рассмотрели ход реализации мероприятий по двустороннему сотрудничеству с момента второй встречи в 2019 году, в ходе которой двусторонний товарооборот увеличился в 12 раз - с 46 млн. долл. США в 2012 году до 573 млн. долл. США в прошлом году.

Однако они согласились с тем, что торгово-экономические отношения не отвечают потенциалу и перспективам двух стран. Поэтому они подчеркнули необходимость развития сотрудничества во всех аспектах, особенно в экономике - торговле, туризме, транспорте и логистике, чтобы помочь вьетнамским товарам получить более удобный доступ на словенский рынок в частности, на рынок ЕС в целом и наоборот.

Вьетнам предложил Словении в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).

Стороны также договорились укреплять координацию на региональных и международных форумах и поддерживать обмен делегациями, особенно в 2024 г., когда будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

Затем они подписали протокол третьего заседания вьетнамско-словенского межправительственного комитета.

В рамках рабочего визита в Словению министр Нгуен Хонг Зиен также выступил сопредседателем круглого стола по вопросам сотрудничества между предприятиями двух стран с директором Торгово-промышленной палаты Словении Марьяной Маджерич, которая отметила, что экономика Словении в значительной степени зависит от экспорта, и Вьетнам является очень потенциальным рынком для словенских предприятий.

На встрече Нгуен Хонг Зиен с министром экономики, туризма и спорта Словении Матьяжем Ханом выразили надежду на развитие сотрудничества в целях повышения конкурентоспособности в области туризма и развития бизнеса.

Словения в настоящее время ищет работников и готова сотрудничать с Вьетнамом в сфере труда и устойчивого развития, заявил Матьяж Хан.

По этому случаю вьетнамский министр также встретился с премьер-министром Робертом Голобом, который подтвердил, что Словения всегда рассматривает Вьетнам как своего важного партнера и стремится к укреплению двусторонних связей во всех областях.а

ИЖВ/ВИА

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