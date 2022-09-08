Новый импульс для развития города Дананг

Уголок района в центре Дананга. Фото: ВИА

Экономика центрального города Дананга продолжала расти в период после COVID-19, подтверждая свои позиции в качестве ведущего туристического направления и привлекательной инвестиционной среды.

По данным муниципального статистического управления, за первые 8 месяцев года доходы города от гостиничных и ресторанных услуг выросли на 56,1% в годовом исчислении до почти 11,86 трлн. донгов (501 млн. долл. США).

Количество посетителей, остановившихся на ночь в рассматриваемый период, оценивается почти в 2,4 млн. человек, что на 125,7% больше, чем за тот же период прошлого года, из которых иностранные гости достигли 221.000 человек, что на 144,9% больше, чем в предыдущем году. Общий доход от туризма составил около 1,21 трлн. донгов, увеличившись в годовом исчислении на 483,9%.

В городе было проведено множество крупных мероприятий, направленных на привлечение большего количества отечественных и иностранных туристов в период после COVID-19.

По случаю празднования Дня независимости Дананг принял около 60.300 посетителей, прибывших по воздуху.

Для привлечения отдыхающих был организован ряд мероприятий, таких как фестиваль гольф-туризма в Дананге в 2022 году, программа уличной музыки, шоу танцев на реке Хан и шоу этнических музыкальных инструментов.

В районе Шонча также открылась улица с фресками Ман Тхай, площадью более 1.200 кв. м с инвестициями в размере 600 млн. донгов для развития туризма в этом районе.

По словам секретаря городского партийного комитета Нгуен Ван Куанга, Дананг ведет подготовку с точки зрения планирования и инфраструктуры для приема инвестиционных потоков. Кроме того, администрация города стремится улучшить бизнес-среду, упростить административные процедуры и сократить процесс отбора инвесторов.

В июне в городе успешно прошел Инвестиционный форум Дананга 2022 года, который помог повысить инвестиционный потенциал города и возможности для вьетнамских и иностранных компаний.

Он призывает инвестировать в 7 ключевых проектов, включая порт Льен-Чье, креативное пространство Дананга, торговые центры и международный дом престарелых.



