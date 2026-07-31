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Новый импульс двустороннему сотрудничеству между Камбоджей и Вьетнамом
Главной целью визита стало дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами на основе принципов добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости, в центре которых находятся интересы народов двух стран.
Как сообщает корреспондент ВИА в Пномпене со ссылкой на официальное коммюнике по итогам визита, Самдек Маха Ратсапхеатика Тхипадей Кхуон Судари выразила удовлетворение достигнутым прогрессом в сотрудничестве между правительствами двух стран, особенно в торгово-экономической сфере.
Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи отметила, что эти результаты являются предметом общей гордости и служат интересам обеих стран, приближая достижение цели по увеличению объёма двусторонней торговли до 20 млрд долларов США.
Согласно пресс-релизу Секретариата Национальной ассамблеи Камбоджи, Самдек Ратсапхеа Тхипадей высоко оценила состоявшуюся в июне текущего года встречу премьер-министра Хун Манета с его вьетнамским коллегой. В ходе встречи была подчёркнута необходимость дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения всестороннего сотрудничества, что свидетельствует о высокой решимости сторон углублять экономическую интеграцию, развивать инфраструктурную взаимосвязанность, увеличивать объём двусторонней торговли до 20 млрд долларов США, а также укреплять связи между народами двух стран.
В беседе с корреспондентом ВИА в Пномпене доцент, директор Института международных исследований и государственной политики (IISPP) при Королевском университете Пномпеня (RUPP) доктор Неак Чандарат отметил, что законодательные органы Камбоджи и Вьетнама играют важную роль в создании благоприятных условий для социально-экономического развития посредством гармонизации законодательства и парламентского контроля за выполнением двусторонних соглашений. По его словам, данный визит стал важным стимулом для ускорения реализации уже существующих комплексных планов сотрудничества, особенно в сферах, обладающих высоким потенциалом роста для Камбоджи и Вьетнама.
По мнению Неака Чандарата, экономическая интеграция и развитие инфраструктурной взаимосвязанности станут приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества в ближайшие годы. Он подчеркнул: «У нас всё ещё имеются значительные возможности для расширения трансграничной торговли, модернизации пограничных пунктов пропуска, а также формирования устойчивых региональных цепочек поставок, что позволит достичь поставленной цели по объёму двусторонней торговли».
Касаясь традиционного сотрудничества в области безопасности и обороны, камбоджийский эксперт отметил, что дальнейшее укрепление тесного взаимодействия в целях сохранения мирной и стабильной границы, а также традиционной дружбы остаётся одним из ключевых и неотъемлемых столпов отношений между Вьетнамом и Камбоджей.
Кроме того, директор IISPP при Королевском университете Пномпеня отметил значительный потенциал сотрудничества в сфере цифровой экономики и кибербезопасности. По его словам, в условиях реализации Камбоджей «Пятиугольной стратегии» и модернизации системы государственного управления особую актуальность приобретает расширение взаимодействия в борьбе с высокотехнологичной преступностью и транснациональным мошенничеством, а также в защите цифровой торговой инфраструктуры. Такое сотрудничество отвечает современным требованиям обеспечения безопасности на общей границе.
Наконец, важным направлением сотрудничества остаются развитие человеческого капитала и академические обмены. По мнению Неака Чандарата, углубление сотрудничества между вузами двух стран в сфере подготовки кадров, совершенствования государственной политики и проведения совместных исследований позволит воспитать новое поколение руководителей, глубоко осознающих долгосрочную стратегическую ценность камбоджийско-вьетнамских отношений.