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Новый дух и новое мышление для процветающего Вьетнама
Эти примеры не только свидетельствуют о решимости и ответственности, но и отражают дух труда в режиме «3 смены, 4 бригады», гонки с временем для завершения проектов в срок и стремления превзойти установленные сроки, отвечая требованиям национального развития и достижению целей плана на 2025 год.
Правительство ставит цель роста ВВП на 2025 год на уровне 8% и более, что превысит прогнозируемые 7%-7,5%, установленные Национальным собранием. Это не просто цифры, а стремление к прорыву всей политической системы, бизнеса и общества в целом. Однако в условиях нестабильной международной ситуации Вьетнаму предстоит столкнуться с множеством трудностей и вызовов.
Тем не менее, основа для достижения этой цели уже ясна благодаря стратегическому мышлению, долгосрочному видению развития руководства партии и государства о новой эре - эре подъема нации, которая будет сильной, богатой, цивилизованной и процветающей, а также благодаря согласию и решимости всей политической системы и народа. Региональные власти, особенно два ведущих экономических центра – Ханой и Хошимин, прилагают усилия для достижения роста на уровне 8-10%, стимулируя и распространяя динамику развития и прорыва.
В этом контексте правительство продолжает твердо реализовывать три стратегических прорыва, при этом подчеркивая, что институты являются «прорывом прорыва», направленным на устранение узких мест и максимальное освобождение ресурсов для развития.
Инновации и творчество являются ключом для того, чтобы Вьетнам мог трансформироваться и совершить прорыв в условиях новой эры, полной изменений и возможностей. В мире инновационные центры доказали свою важную роль в продвижении экономического роста, основанного на знаниях, технологиях и творческих способностях. Вьетнам также не остается в стороне от этой тенденции и ставит инновации в центр стратегии национального развития.
Как указано в Резолюции № 52-NQ/TW от 27 сентября 2019 года Политбюро о некоторых принципах и политиках активного участия в Четвертой промышленной революции, в документе говорится: «Необходимо применять открытый, творческий подход, проводить пилотные проекты для решения новых практических вопросов, создавать все условия для инноваций и творчества, при этом необходимо стимулировать инновации и творчество во всех отраслях и сферах».
Важным достижением в сфере инноваций и творчества стало повышение Вьетнама на 44-е место среди 133 стран в Глобальном индексе инноваций (GII) 2024 года, что на две позиции выше по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о неустанных усилиях всей политической системы, бизнес-сообщества и населения. Правительство сосредоточено на создании мощной экосистемы для инноваций, ярким примером чего является создание Национального центра инноваций (NIC). Это не только место, где соединяются предприятия, исследовательские институты и стартапы, привлекаются ведущие исследователи и эксперты, как вьетнамцы, так и иностранцы, но и где создается привлекательная деловая среду для инвесторов и венчурных фондов, которые хотят инвестировать во Вьетнам.
Инновации помогут Вьетнаму перейти от трудоемкой экономики к экономике, основанной на знаниях, технологиях и высокой добавленной стоимости. Это не только повысит производительность труда, улучшит качество продукции, но и откроет возможности для более глубокого проникновения в глобальные цепочки ценности, привлечения качественных инвестиций и продвижения вьетнамских предприятий к выходу на мировой рынок.
Как подчеркнул министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг: «Важно, что инновации - это не только экономическая стратегия, но и национальная миссия, которая помогает улучшить жизнь людей, стимулировать дух предпринимательства и строить сильный и процветающий Вьетнам».
2025 год – это не только веха для оценки достижений, но и начало пути к сильному и устойчивому развитию. С новым духом, новым мышлением и единством всей политической системы и народа, Вьетнам вполне может реализовать стремление стать богатой, цивилизованной и процветающей страной.