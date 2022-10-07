Новый директор представительства ПРООН пообещала оказать Вьетнаму помощь в развитии страны

Рамла Аль Халиди, новый постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме. Фото: ВИА

Госпожа Рамла аль-Халиди заверила, что на своем новом посту она продолжит оказывать Вьетнаму помощь в развитии страны, в том числе в борьбе с изменением климата и адаптации к нему, а также в ликвидации последствий оставленных войной бомб и мин.

6 октября постоянный представитель Вьетнама при ООН, посол Данг Хоанг Жанг провел рабочую встречу с новым директором представительства Программы развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме Рамлой аль-Халиди.

Г-жа Рамла аль-Халиди выразила большую радость в связи с ее назначением на должность руководителя представителя ПРООН во Вьетнаме, подчеркнув, что на своем новом посту она продолжит содействовать социально-экономическому развитию Вьетнама, в том числе борьбе с изменением климата и адаптации к нему, а также ликвидации последствий оставленных войной бомб и мин.

Она отметила, что в своем выступлении на заседании высокого уровня по изменению климата, которое состоялось 21 сентября 2022 года под председательством генерального секретаря ООН, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь передал сильное послание международным партнерам.

Посол Жанг, со своей стороны, выразил надежду, что ПРООН продолжит поддерживать Вьетнам в достижении целей устойчивого развития, делиться своим опытом и консультировать страну по вопросам разработки политики.

Он также призвал ПРООН оказать помощь Вьетнаму в усилиях страны по достижению целей, поставленных на 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP 26), которая состоялась в Великобритании в прошлом году, и в переговорах по созданию партнерства в области энергетического перехода со странами G7.

Посол предложил обеим сторонам тесно координировать свои действия по празднованию 45-летия отношений Вьетнама и ООН в конце октября.