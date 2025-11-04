Новые шаги к созданию Международного финансового центра Вьетнама в Хошимине

После длительного периода подготовки стратегического направления, планировки и проектирования, Международный финансовый центр (МФЦ) Вьетнама в Хошимине вступает в фазу практической реализации. В настоящее время активно продвигаются многочисленные соглашения о сотрудничестве с ведущими мировыми финансовыми институтами, а также программы подготовки кадров по международным стандартам. Эти шаги, как ожидается, станут новым импульсом, чтобы центр начал функционировать уже в 2025 году.



Одним из наиболее значимых событий в последнее время стало подписание Меморандума о взаимопонимании (MoU) между Департаментом финансов Хошимина и фондовой биржей Nasdaq (Нью-Йорк) в ходе рабочей поездки городской делегации во главе с председателем Народного комитета города Нгуен Ван Дыоком, состоявшейся в середине октября 2025 года.



Согласно соглашению, Хошимин и Nasdaq будут сотрудничать в пяти ключевых направлениях: развитие потенциала и управление рынком, кросс-листинг, обмен опытом в области правовой базы и механизмов функционирования, передача финансовых технологий, а также подготовка кадров высокого уровня.



В октябре Университет экономики Хошимина (UEH) подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Нью-Йоркским финансовым институтом (NYIF) - одной из ведущих мировых организаций в области финансового образования. Стороны совместно реализуют прикладные программы обучения по международным стандартам с целью подготовки специалистов, консультантов и управляющих для МФЦ Вьетнама в Хошимине в будущем.



Особо примечательно, что официальное повышение уровня двусторонних отношений между Вьетнамом и Соединённым Королевством до всеобъемлющего стратегического партнёрства открывает новый этап углублённого сотрудничества в ряде сфер, включая содействие созданию МФЦ.



Что касается правовой базы, город Хошимин представил подробные замечания и предложения по всем восьми проектам постановлений, регулирующих создание МФЦ, включая встречи и обсуждения с редакционной группой и Экспертным советом Министерства юстиции.



На данный момент семь постановлений уже прошли экспертную оценку, а проект постановления, касающийся политики проживания и въезда–выезда, находящийся в ведении Министерства общественной безопасности, всё ещё проходит стадию согласования с соответствующими ведомствами. Параллельно город активно разрабатывает Положение о деятельности МФЦ совместно с городом Дананг, чтобы обеспечить возможность ввода центра в эксплуатацию сразу после завершения формирования нормативно-правовой базы.



Что касается организационной структуры и кадрового обеспечения, Институт исследований и развития Хошимина совместно с Департаментом внутренних дел уполномочены подготовить проект кадрового состава и организационной структуры МФЦ, при этом изучая модели аналогичных центров по всему миру. Город направил делегации для обмена опытом в Шанхае, Абу-Даби и Астане, а также организует глубокие программы обучения внутри страны, включая курсы Вьетнамско-германского университета.



Что касается инфраструктуры и размещения, Департамент финансов Хошимина сообщил, что МФЦ Вьетнама в Хошимине планируется разместить в центральных районах города - на территории кварталов Сайгон, Бентхань и городского района Тхутхием, общей площадью 898 гектаров.



Главный офис органов управления, надзора и торговых площадок будет расположен в здании № 08 на улице Нгуенхюэ (квартал Сайгон). В настоящее время здание проходит реконструкцию, поэтому временная штаб-квартира размещена на 6-м этаже Центра инновационного предпринимательства Хошимина (SIHUB).



Система высокоскоростного интернета будет обеспечена крупными телекоммуникационными компаниями, которые взяли на себя обязательства инвестировать в создание современной цифровой инфраструктуры для центра. Департамент строительства и Департамент планирования - архитектуры сосредоточены на проверке и ускорении подготовки материально-технической базы для строительства и развития МФЦ.



В настоящее время Департамент науки и технологий Хошимина разрабатывает интернет-портал МФЦ Вьетнама в Хошимине, который будет включать функции регистрации участников и интеграцию с МФЦ Вьетнама в Дананге, что направлено на повышение прозрачности и удобства для инвесторов.



Эти шаги показывают, что Хошимин активно готовит все необходимые правовые, инфраструктурные и кадровые условия с целью как можно скорее превратить МФЦ в новый двигатель развития финансового рынка Вьетнама.