Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Новые функции, задачи и организационная структура Вьетнамского информационного агентства

26 октября постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь подписал и обнародовал Постановление № 87/2022/ NĐ-CP, определяющее функции, задачи, полномочия и организационную структуру Вьетнамского информационного агентства (ВИА).
  Штаб-квартира Вьетнамского информационного агентства в Ханое. Фото: ВИА  
26 октября постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь подписал и обнародовал Постановление № 87/2022/ NĐ-CP, определяющее функции, задачи, полномочия и организационную структуру Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

Согласно Постановлению ВИА считается агентством при Правительстве, является национальным информационным агентством, ведущим мультимедийным агентством, выполняющим функции размещения и трансляции информации и официальных документов Партии и Правительства; предоставляет информацию для удовлетворения потребностей партийного руководства и государственного управления; собирает и распространяет информацию для средств массовой информации, общественности и других национальных и иностранных организаций.

Наряду с этим ВИА размещает и обнародует официальные документы и информацию Партии и Государства; собирает и анализирует популярную информацию и данные для отчетности, предоставляет справочную информацию для различных видов прессы и мультимедиа, служит мультиплатформенным механизмом коммуникации для оперативного выполнения требований партийного руководства и государственного управления; обнародует официальную точку зрения государства на актуальные проблемы; отрицает информацию, не соответствующую национальным интересам; опровергает и отвергает недостоверную информацию; при необходимости делает заявление, опровергающее намеренно искаженную информацию.

ВИА собирает, составляет, издает, публикует и распространяет публикации и продукты различных видов прессы и мультимедиа для обслуживания других информационных агентств, СМИ, общественности и других субъектов в стране и за рубежом; выполняет задачи главного национального агентства внешнего информирования; собирает, составляет и распространяет информацию о Вьетнаме на разных языках для отечественных агентств и организаций, зарубежных информационных агентств и СМИ; иностранцев и вьетнамцев за рубежом.

Также в соответствии с этим Постановлением ВИА несет ответственность за хранение информационных материалов; создание информационного банка данных; управление национальными фотодокументами...

Постановление №87/2022/NĐ-CP вступает в силу с 1 ноября 2022 года.

ВИА

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