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Новые ротации Полевого госпиталя и инженерного подразделения развернуты в миротворческой миссиях ООН

29 июня в Хошимине состоялась церемония провода ротации 5-го полевого госпиталя уровня 2 и ротации 2-го инженерного подразделения Вьетнама в миссию по поддержанию мира ООН в Южном Судане и Абьее. На мероприятии присутствовал президент Во Ван Тхыонг, Главнокомандующий народными вооруженными силами и председатель Совета национальной обороны и безопасности.

5-я ротация полевых госпиталей второго уровня, которая заменит 4-ую ротацию в Южном Судане, состоящую из 63 человек, в том числе 11 женщин. Между тем, 2-я ротация инженерного подразделения заменит 1-ю ротацию в Абьее и насчитывает 184 члена, в том числе 19 женщин.

В своем выступлении президент Во Ван Тхыонг отметил последовательную внешнюю политику Партии и государства, направленную на независимость, опору на собственные силы, диверсификацию внешних отношений в интересах регионального и глобального мира, сотрудничества и развития. Он подчеркнул, что политическая приверженность страны заключается в том, чтобы оставаться готовой объединить усилия в решении вопросов и поддерживать мирную и стабильную среду для сотрудничества и развития.

На сегодняшний день страна направила в миротворческие операции ООН 533 офицера и солдата-миротворца, и они достойно выполнили поставленные перед ними задачи. Служение миротворческих сил Вьетнама в ООН получило высокую оценку, помогая в реализации Целей устойчивого развития и Целей развития тысячелетия ООН.

Президент государства Во Ван Тхыонг предложил, чтобы Центральная военная комиссия, Министерство национальной обороны, а также силы и отдельные лица, назначенные для выполнения задачи, хорошо выполняли ряд требований: Участие в миротворческой деятельности ООН должно осуществляться на основе полного соблюдения правил Партии, а также политики и законов государства, особенно в области иностранных дел и международной интеграции, с целью защиты национальных интересов в соответствии с Уставом Союза Организация Объединенных Наций, международным правом, членом которого является Вьетнам.

Глава государства подтвердил, что Партия и государство всегда доверяли вьетнамским миротворческим силам, гордятся достижениями этих сил, а также верят, что развернутые подразделения будут развивать достижения своих предшественников и привнесут мужество, мудрость и способности при исполнении благородных обязанностей, возложенных Партией, государством, армией и народом.

Президент Во Ван Тхыонг также воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить ООН, международных партнеров и миролюбивых людей во всем мире за их ценную помощь в национальном строительстве и защите Вьетнама, а также за подготовку и развертывание персонала для миротворческих миссий ООН.

ИЖВ/ВИА

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