Новые рекорды и выдающиеся спортсмены SEA Games 31

На церемонии закрытия SEA Games 31. Фото: ВИА

На 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), завершившихся красочной церемонией в Ханое вечером 23 мая, было установлено 22 новых рекорда.

Из рекордов 11 были установлены вьетнамскими спортсменами, в том числе пловчиха Нгуен Хи Хоанг в заплыве на 400 метров вольным стилем и бегунья Нгуен Тхи Оань в беге на 3.000 метров с барьерами среди женщин.

Агентство AFP опубликовало статью, посвященную новым рекордам, установленным на 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), которые завершились во Вьетнаме 23 мая.

В статье, опубликованной в тот же день, говорится, что около 5.000 спортсменов из 11 стран боролись за гордость Юго-Восточной Азии, при этом Вьетнам с легкостью возглавил таблицу медалей с 205 золотыми медалями, за ними следуют Таиланд и Индонезия.

Сингапур снова стал королем плавания ЮВА с 21 золотом в бассейне. Между тем, Малайзия выиграла все 8 золотых медалей в прыжках в воду, что в целом разочаровало страну, - они заняли скромное 6-е место в медальном зачете с 39 золотыми медалями.

Восточный Тимор выиграл 3 серебряные и 2 бронзовые медали, чтобы поддержать турнирную таблицу, говорится в статье.

Появились будущие звезды, укрепив свою и без того мировую репутацию.

16-летний Пурипол Бунсон из Таиланда побил рекорд Игр на 200 м, а также завоевал золото на 100 м, став новым королем спринта в регионе на беговой дорожке.

Действующая олимпийская чемпионка Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда защитила свою корону в тхэквондо, как и филиппинка Хидилин Диас в женской тяжелой атлетике.

Национальный герой Филиппин Диас уже присматривается к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Организаторы номинировали Нгуен Хи Хоанга, Нгуен Тхи Оаня, сингапурца Куа Цзин Вена (плавание) и тайца Джошуа Роберта Аткинсона (легкая атлетика) в качестве главных участников Игр.

В статье цитируется премьер-министр Фам Минь Тьинь, сказавший на церемонии закрытия, что «факел мира и развития в Юго-Восточной Азии будет продолжать светить».



