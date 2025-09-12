Báo Ảnh Việt Nam

Новые правила управления и использования средств ОПР и льготных иностранных займов

Правительство издало Постановление № 242/2025/NĐ-CP от 10 сентября 2025 года о порядке управления и использования средств официальной помощи развитию (ОПР) и льготных иностранных займов.
  Мост Бинькхань является частью проекта автомагистрали Бенлык – Лонгтхань, завершённого в конце августа 2025 года. Фото ВИA
Документ определяет порядок управления и использования средств ОПР и льготных займов, предоставляемых иностранными правительствами, международными и межправительственными организациями, а также уполномоченными государственными учреждениями (иностранными донорами) для Государства или Правительства Социалистической Республики Вьетнам.

Формы предоставления ОПР и льготных займов

Постановление предусматривает такие формы предоставления ОПР и льготных займов, как: программа, проект, непроектная помощь, бюджетная поддержка.

Приоритетное использование грантовых средств ОПР: развитие социально-экономической инфраструктуры, повышение потенциала, предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий, борьба с эпидемиями, адаптация к изменению климата, «зелёный рост», наука и технологии, инновации и цифровая трансформация, социальная защита, подготовка и софинансирование проектов с использованием льготных займов.

Средства ОПР в форме займов направляются преимущественно на проекты в сфере здравоохранения, образования, профобразования, защиты окружающей среды, адаптации к изменению климата и на объекты важной экономической инфраструктуры, не имеющие возможности прямой окупаемости.

Льготные займы используются в том числе для реализации программ и проектов в рамках перераспределения займа по законодательству о заёмных средствах Правительства; для объектов бюджетных расходов на развитие инфраструктуры; для особых инвестиционных проектов, крупных и приоритетных программ, имеющих стратегическое значение.

Основные направления и принципы государственного управления ОПР и льготными займами

Управление охватывает: разработку и реализацию нормативных актов; формирование и реализацию стратегий привлечения и использования средств на каждую пятилетку в целях поддержки социально-экономического развития; контроль, мониторинг и оценку эффективности использования средств.

Принципы: средства ОПР и льготные займы применяются только для капитальных вложений, а не на текущие расходы. Запрещается использовать займы на обучение (кроме передачи технологий и обучения эксплуатации оборудования), деловые поездки, уплату налогов, процентов, комиссий, закупку автомобилей (кроме специализированных), запасные части на эксплуатацию после завершения проекта, компенсации и переселения, расходы на деятельность управляющих органов проектов.

Правительство осуществляет централизованное управление с учётом эффективности использования и способности к возврату долгов, обеспечивает децентрализацию в соответствии с полномочиями и компетенцией министерств и местных органов, а также координацию между ними.

Особый акцент сделан на прозрачность, подотчётность и борьбу с коррупцией, потерями и растратами при управлении и использовании средств. Информация о политике сотрудничества, приоритетных направлениях и условиях предоставления займов донорами публикуется на официальных порталах Правительства (chinhphu.vn; mof.gov.vn).

Определение инвестиционных расходов бюджета осуществляется в соответствии с законами об инвестициях, госбюджете, строительстве и сопутствующими нормативными актами.

Постановление также конкретизирует процедуры и порядок управления и использования средств ОПР и льготных иностранных займов.

ВИА/ИЖВ

