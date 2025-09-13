Новые правила управления, использования ОПР, льготных иностранных займов

Указ № 242/2025/ND-CP от 10 сентября 2025 года, вступивший в силу в день подписания, регулирует порядок управления и использования официальной помощи в целях развития (ОПР) и льготных кредитов, предоставляемых иностранными правительствами, международными организациями, межправительственными или транснациональными органами и уполномоченными государственными структурами (иностранными донорами) государству или правительству Вьетнама.

Документ определяет четыре формы предоставления ОПР и льготных кредитов: программы, проекты, внепроектная помощь и бюджетная поддержка.

Согласно указу, безвозвратная помощь будет направляться в первую очередь на программы и проекты по развитию социально-экономической инфраструктуры, повышению потенциала, снижению рисков стихийных бедствий, оказанию гуманитарной помощи и борьбе с эпидемиями, реагированию на изменение климата и адаптацию к нему, обеспечению «зелёного роста», развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также на социальное обеспечение, подготовку проектов и софинансирование проектов с использованием льготных кредитов с целью увеличения их грантовой составляющей.

Кредиты ОПР предполагается использовать преимущественно для программ и проектов, не предусматривающих прямого возврата капитала, в таких областях, как здравоохранение, образование, профессиональная подготовка, адаптация к изменению климата, охрана окружающей среды и создание необходимой экономической инфраструктуры.

В документе вновь подтверждается ключевой принцип государственного управления ОПР и льготными кредитами: они должны использоваться исключительно для инвестиционных расходов на развитие и не могут направляться на текущие нужды.

Правительству поручено осуществлять единое управление источниками ОПР и льготных кредитов, обеспечивая как эффективность использования средств, так и способность к обслуживанию долговых обязательств. Определение допустимых направлений инвестиций будет осуществляться в соответствии с законом о государственных инвестициях, законом о государственном бюджете, законом о строительстве и другими действующими законодательными актами.

Новый указ заменяет положения Декрета № 114/2021/ND-CP и № 20/2023/ND-CP.