НОВОСТИ
Новые правила выдачи разрешений на работу для иностранных работников во Вьетнаме
Согласно этому постановлению, которое вступило в силу в день обнародования, процедура представления и обоснования потребности в иностранных работниках теперь объединена с процедурой оформления разрешения на работу.
В соответствии с новыми правилами, пакет документов для получения разрешения на работу включает письменное заявление работодателя с обоснованием необходимости привлечения иностранного работника и просьбой о выдаче разрешения на работу по форме № 03, приведённой в приложении к данному постановлению.
Новый документ также предусматривает, что в течение 10 рабочих дней со дня получения полного пакета документов компетентный орган рассматривает и утверждает потребность, а также выдаёт иностранному работнику разрешение на работу. В случае отказа в утверждении потребности или в выдаче разрешения на работу в течение трёх рабочих дней направляется письменный ответ с указанием причин.
Что касается полномочий по выдаче разрешений, постановление устанавливает, что Народный комитет провинциального уровня уполномочен выдавать, переоформлять, продлевать и отзывать разрешения на работу.
Согласно прежним правилам, закреплённым в Постановлении № 70/2023/NĐ-CP, в течение пяти рабочих дней с момента получения полного пакета документов Министерство труда, инвалидов войны и социальных дел (в прежней структуре) или Департамент труда, инвалидов войны и социальных дел провинциального уровня выдавали иностранному работнику разрешение на работу.
Новый документ дополняет перечень случаев, при которых иностранный работник освобождается от необходимости получения разрешения на работу, если наличие соответствующих условий подтверждено министерствами, ведомствами или Народными комитетами провинциального уровня. Речь идёт о случаях, когда иностранцы въезжают во Вьетнам для работы в таких сферах, как финансы, наука, технологии, инновации, национальная цифровая трансформация и другие приоритетные отрасли социально-экономического развития.
В частности, к категориям иностранных работников, освобождённых от получения разрешения на работу, относятся: лица, подпадающие под случаи, указанные в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 154 Трудового кодекса; владельцы или участники с долей капитала в размере от 3 млрд донгов (114 400 долл. США) и более в обществе с ограниченной ответственностью; председатели или члены совета директоров акционерного общества с долей капитала от 3 млрд донгов и более; иностранцы, прибывающие во Вьетнам для предоставления консультационных услуг в профессиональной или технической сфере либо для выполнения иных задач, связанных с исследованиями, разработкой, экспертизой, мониторингом, оценкой, управлением и реализацией программ или проектов, финансируемых за счёт официальной помощи в целях развития (ODA), в соответствии с правилами или соглашениями, закреплёнными в международных договорах об ODA, подписанных компетентными органами Вьетнама и иностранных государств.
К освобождённым от получения разрешения относятся также: иностранные журналисты, осуществляющие профессиональную деятельность и имеющие подтверждение Министерства иностранных дел; лица, направленные компетентными органами или организациями иностранных государств во Вьетнам для преподавания, управления или выполнения обязанностей исполнительного директора в образовательных учреждениях, созданных по запросу иностранных дипломатических представительств, межправительственных организаций во Вьетнаме либо учреждений/организаций, созданных в рамках международных договоров, участником или подписантом которых является Вьетнам; иностранные студенты, учащиеся и стажёры, обучающиеся в учебных заведениях во Вьетнаме или за рубежом и имеющие соглашения о прохождении практики либо приглашения на работу от работодателей во Вьетнаме; стажёры и практиканты на борту вьетнамских морских судов.