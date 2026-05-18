НОВОСТИ

Новые позиции благодаря сильным экономическим корпорациям

Резолюция № 68-NQ/TW Политбюро о развитии частного сектора экономики, принятая в мае 2025 года, ставит цель к 2030 году довести число действующих предприятий во вьетнамской экономике до 2 миллионов, среди которых не менее 20 крупных компаний должны участвовать в глобальных цепочках создания стоимости.
  Инфраструктура промышленного парка Тханглонг 3 в провинции Футхо отличается комплексностью и современностью, создавая благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов предприятиями. Фото: ВИА  
Вслед за этим Резолюция № 79-NQ/TW Политбюро о развитии государственного сектора экономики, принятая в январе 2026 года, определяет цель к 2030 году включить 50 государственных предприятий в число 500 крупнейших компаний Юго-Восточной Азии, а от 1 до 3 государственных корпораций — в число 500 крупнейших компаний мира.

Одновременно предусматривается создание ряда мощных государственных корпораций и предприятий крупного масштаба с современными технологиями и конкурентоспособностью на региональном и международном уровнях, которые смогут играть авангардную и ведущую роль, способствуя более глубокому участию отечественных предприятий в глобальных производственных и логистических цепочках, особенно в ключевых и стратегических секторах экономики.

По словам заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Вьетнама (VCCI) Дау Ань Туана, за 40 лет политики обновления «Доймой» (1986–2026) во Вьетнаме появились крупные экономические корпорации в различных сферах.

Так, в сфере промышленного производства компания THACO создала в провинции Куангнам производственную экосистему автомобильной и машиностроительной отрасли, которая считается одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии.

Компания VinFast представляет собой особенно примечательный пример, став первым вьетнамским производителем электромобилей, построившим крупный завод в Хайфоне, разместившим акции на бирже Nasdaq и начавшим продажи автомобилей на многих международных рынках, включая Северную Америку, Европу и Юго-Восточную Азию.

Кроме того, группа Хоафат, начавшая с небольшой мебельной мастерской, превратилась в одного из ведущих производителей стали в Юго-Восточной Азии с производственными мощностями в миллионы тонн стали в год, конкурируя с международными металлургическими концернами на экспортных рынках.

В сфере технологий компания FPT стала одной из крупнейших IT-компаний региона, присутствующей в десятках стран и предоставляющей услуги цифровой трансформации многим транснациональным корпорациям. В секторе потребительских товаров компания Vinamilk создала бренд вьетнамской молочной продукции, представленный более чем в 50 странах мира, с сетью ферм и заводов международного уровня. Корпорация Masan сформировала экосистему потребительских товаров — от продуктов питания и напитков до розничной торговли, обслуживая десятки миллионов потребителей ежедневно.

Эти компании доказали, что частный сектор Вьетнама способен создавать национальные бренды, обладающие региональной конкурентоспособностью.

В области инфраструктуры и недвижимости корпорация Vingroup реализовала проекты беспрецедентного масштаба в истории частного бизнеса Вьетнама — от городских комплексов, больниц и школ до производства электромобилей. Sun Group, BRG и многие другие корпорации инвестировали миллиарды долларов в туристическую инфраструктуру, курорты и аэропорты, способствуя преобразованию облика многих экономических регионов страны.

По статистике, к концу 2025 года во Вьетнаме действовало около 1,1 миллиона предприятий в различных сферах экономики. Однако, по словам Дау Ань Туана, «эта сила многочисленна, но ещё недостаточно мощна; широка, но пока недостаточно глубока».

В свою очередь, заместитель руководителя Отдела ЦК КПВ по стратегии и политике Нгуен Дык Хьен отметил, что большинство предприятий по-прежнему зависит главным образом от капитала, тогда как для реализации цели превращения страны в современное индустриальное государство к 2045 году необходимы мощные экономические корпорации, сосредоточенные прежде всего в промышленном секторе.

По мнению экономиста Чан Динь Тхьена, для создания сильных экономических корпораций Вьетнаму необходимо изменить подход к поддержке бизнеса. Прежняя модель, основанная на распылённой поддержке, как правило, приводит лишь к появлению мелких компаний и не способствует формированию крупных корпораций. На новом этапе государственная политика должна перейти к адресной поддержке, сосредоточенной на предприятиях, способных играть ведущую роль и создавать мультипликативный эффект для всей производственной цепочки.

ВИА/ИЖВ

