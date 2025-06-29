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Новые открытия, обнаруженные при раскопках храмового комплекса Мишон
Раскопки были санкционированы заместителем министра культуры, спорта и туризма Хоанг Дао Кыонгом. На основании полученных результатов команда уже приступила к укреплению и сохранению оригинальных фундаментов, которые находятся глубоко под землей в башне группы L. Они предложили план реставрации, который направлен на сохранение исторической и культурной ценности объекта.
По словам доктора Патриции Золезе, целью раскопок и очистки является обнаружение подлинных археологических свидетельств, которые послужат научной основой для надлежащей реставрации башни группы L. Исследователи отметили, что башня группы L когда-то служила церемониальной и подготовительной остановкой для императоров и браминов перед священными обрядами.
В ходе раскопок также были обнаружены отличительные особенности фундамента и стен башенной группы. Многочисленные материалы и архитектурные элементы указывают на то, что башня L1 является двухэтажным сооружением, построенным в начале XV века, - уникальная особенность, не встречающаяся в других башенных группах в Мишоне.
Между тем, группы башен E и F, состоящие из 11 башен, также находятся на срочной реставрации, которую проводят вьетнамские и индийские специалисты. Группа E состоит из восьми башен, а группа F - из трех башен.
Доктор Д.С. Данве из Археологической службы Индии, возглавляющий работы по восстановлению групп E и F, пояснил, что его команда уделяет первоочередное внимание срочному восстановлению этих башен. Первые результаты раскопок показывают, что башни стоят на фундаментах, построенных из кирпича, дерева и черепицы.
В целом стены башен построены из кирпичей, уложенных без видимого раствора, сказал Д.С. Данве, добавив, что они применяют эту традиционную строительную технику в процессе реставрации, чтобы сохранить первоначальный вид этих сооружений.
Нгуен Ван Тхо, руководитель отдела сохранения Музея всемирного культурного наследия Mишон, заявил, что полученные результаты еще раз подчеркивают исключительную ценность комплекса.
«Недавние раскопки свидетельствуют о том, что эти архитектурные сооружения были построены очень рано», - отметил Нгуен Ван Тхо. Находки художественных скульптур во время раскопок также свидетельствуют о поклонении Шиве, а также о культурном обмене между королевством Чампа и древними народами в регионе".
Под воздействием множества факторов, в частности, течения времени, многие элементы храмовых комплексов разрушились и получили серьезные повреждения. Срочные и решительные действия по сохранению башенных групп, особенно E и F, имеют первостепенное значение.
Благодаря своей исторической, художественной и архитектурной значимости в 1999 году Мишон был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мишон - это комплекс храмов и башен, относящихся к цивилизации Чам, расположенный в районе Дуй Сюйен провинции Куангнам. Построенный в период с IV по XIV век, он был религиозным и культурным центром королевства Чампа, тесно связанным с индуистскими верованиями, в частности с поклонением Шиве, главному индуистскому божеству. Комплекс включает в себя более 70 архитектурных сооружений, но сегодня только около 20 башен остались относительно нетронутыми из-за воздействия времени и войны.