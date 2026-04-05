Новые морские ворота раскрывают потенциал морской экономики Дананга

Район порта Льенчиеу активно застраивается ускоренными темпами. (Фото: ВИА)

На протяжении многих десятилетий порт Тьенша в заливе Дананга играл роль важнейших морских ворот Центрального региона. Расположенный в конечной точке Восточно-Западного экономического коридора, он обслуживал не только экспортно-импортные операции Дананга, но и выполнял функцию транзитного узла для грузов из провинций Центрального региона и Центрального нагорья. С развитием интеграции и экономики порт Тьенша стал также местом захода контейнерных и международных круизных судов.





Однако на новом этапе развития существующая модель порта постепенно проявляет свои ограничения. Одновременное обслуживание грузовых, контейнерных и туристических судов приводит к сужению эксплуатационного пространства. В соответствии с новой стратегией порт Тьенша будет поэтапно переориентирован на обслуживание круизных судов и портовых услуг, тогда как крупномасштабные грузовые перевозки будут перенесены в порт Льенчиеу.





В северной части залива Дананга порт Льенчиеу реализуется как стратегический инфраструктурный проект города. Резолюция 43-NQ/TW Политбюро о развитии Дананга до 2030 года с видением до 2045 года и Заключение 79-KL/TW определяют три ключевых направления развития города: туризм, высокотехнологичную промышленность и морскую экономику, при этом особое внимание уделяется ускорению реализации ключевых проектов, прежде всего строительству порта Льенчиеу и модернизации порта Тьенша.





Согласно утверждённому Премьер-министром плану, порт Льенчиеу занимает площадь около 450 га (включая сушу и акваторию), общий объём инвестиций превышает 45 трлн донгов, а проектная мощность составляет около 50 млн тонн грузов в год. Порт ориентирован на превращение в международный морской узел побережья Центрального Вьетнама.





К 2030 году планируется ввод в эксплуатацию 2–4 причалов, из которых два начальных обеспечат пропускную способность 7,5–11,9 млн тонн в год, а ещё два будут развиваться с учётом международного контейнерного транзита. К 2050 году порт должен включать 22 причала, в том числе 8 контейнерных, 8 для жидких и газовых грузов и 6 универсальных и для навалочных грузов.





Общая инфраструктура порта была одобрена Премьер-министром к инвестированию ещё в 2021 году и включает волноломы, защитные дамбы, судоходный канал и систему инженерной инфраструктуры. На начальном этапе порт способен принимать универсальные и навалочные суда водоизмещением до 100 000 тонн, а также контейнерные суда вместимостью 6 000–8 000 TEU. На сегодняшний день ряд ключевых объектов уже завершён, в том числе волнолом протяжённостью около 1,17 км и судоходный канал длиной более 7 км, что создаёт основу для дальнейшего развития системы контейнерных причалов.





После завершения всех этапов порт будет включать 22 причала, из которых 8 - контейнерные, способные принимать суда вместимостью до 18 000 TEU, с общей пропускной способностью около 50 млн тонн грузов в год.





При таком масштабе порт Льенчиеу рассматривается не только как новый морской порт Дананга, но и как будущее ядро логистической экосистемы Центрального региона, связанное с логистическими центрами, свободными торговыми зонами и мультимодальной транспортной сетью. Это позволит расширить пространство развития морской экономики, стимулировать международную торговлю и постепенно сформировать роль Дананга как логистического центра региона Центрального Вьетнама и Центрального нагорья.