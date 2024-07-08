НОВОСТИ
Новые законы способствуют дальнейшему развитию рынка недвижимости
Выступая на мероприятии, директор Департамента управления рынком жилья и недвижимости при Министерстве строительства Хоанг Хай отметил, что государство проводит политику, направленную на устранение препятствий для предприятий недвижимости, создание благоприятных условий для ускорения реализации проектов, тем самым способствуя здоровому и прозрачному движению капитала и развитию рынка.
Он подчеркнул, что поправки и дополнения в Закон о торговле недвижимостью, Закон о земле 2024 года, Закон о жилищном строительстве и Закон о кредитных учреждениях, недавно одобренные Национальным собранием, направлены на обеспечение соответствия текущим реалиям, устранение существующих ограничений и поддержание конституционной целостности, последовательности и согласованности между этими законами и другие связанные с этим задачи, направленные на эффективное использование экономических инструментов для содействия развитию жилья и рынка недвижимости.
Ле Хоанг Чау, председатель Ассоциации недвижимости Хошимина, сказал, что устранение юридических препятствий поможет создать избыточное предложение, которое поможет скорректировать тенденцию рынка, подчеркивая необходимость создания последовательной правовой базы для перехода к зеленому, экологическому, здоровому и дружественному рынку недвижимости с интегрированными коммунальными услугами.
Что касается источников кредитования недвижимости, представители офиса Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин заявили, что в условиях низкого уровня поглощения капитала в экономике, рост рынка недвижимости окажет положительное влияние на другие сектора, включая банковскую кредитную деятельность.
Позитивные признаки рынка недвижимости в последние месяцы и рост кредитования недвижимости отражают эти факторы влияния и указывают на тенденцию роста в ближайшее время, считают они.