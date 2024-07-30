Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Новые законы о недвижимости - катализатор внутреннего рынка

Закон о земле, Закон о бизнесе в сфере недвижимости и Закон о жилье, которые вступят в силу с 1 августа, должны помочь устранить препятствия на пути реализации проектов в сфере недвижимости и повысить прозрачность рынка, по словам инсайдеров.

Вьетнамская ассоциация брокеров недвижимости (VARS) прогнозирует заметное восстановление рынка недвижимости в оставшуюся часть года на фоне улучшения экономического роста, процентных ставок и выделения государственных инвестиций.

Во Хонг Тханг, директор по консалтингу и развитию проектов DKRA Group, рассказал газете «Лаодонг» (Труд), что бизнес возлагает большие надежды на юридические документы, которые помогут ему сократить период лицензирования и тем самым сэкономить инвестиционный капитал.

Заместитель председателя VARS Нгуен Куок Кхань подчеркнул необходимость решения вопросов, связанных с капиталом, для обеспечения плавного восстановления рынка, несмотря на то, что новые законы окажут положительное влияние.

По словам До Вьет Чиена, вице-президента Вьетнамской национальной ассоциации недвижимости, документы будут способствовать реализации проекта по строительству 1 млн единиц социального жилья, а к 2030 году - 1,06 млн единиц.

Однако инвесторам по-прежнему трудно получить доступ к земле и капиталу, они сталкиваются с административными препятствиями, отметил он, предложив местным властям скорректировать свои жилищные программы и планы с конкретными целями на 2024-2025 годы и пересмотреть свой земельный фонд для социального жилья.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнамские лидеры благодарят мировое сообщество за соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга

Вьетнамские лидеры благодарят мировое сообщество за соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга

Вьетнам направил письма и послания лидерам стран, международных организаций, политических партий и международным друзьям, чтобы выразить благодарность за искренние соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
ПОДРОБНЕЕ

Top