Новые законы о недвижимости - катализатор внутреннего рынка

Вьетнамская ассоциация брокеров недвижимости (VARS) прогнозирует заметное восстановление рынка недвижимости в оставшуюся часть года на фоне улучшения экономического роста, процентных ставок и выделения государственных инвестиций.



Во Хонг Тханг, директор по консалтингу и развитию проектов DKRA Group, рассказал газете «Лаодонг» (Труд), что бизнес возлагает большие надежды на юридические документы, которые помогут ему сократить период лицензирования и тем самым сэкономить инвестиционный капитал.



Заместитель председателя VARS Нгуен Куок Кхань подчеркнул необходимость решения вопросов, связанных с капиталом, для обеспечения плавного восстановления рынка, несмотря на то, что новые законы окажут положительное влияние.

По словам До Вьет Чиена, вице-президента Вьетнамской национальной ассоциации недвижимости, документы будут способствовать реализации проекта по строительству 1 млн единиц социального жилья, а к 2030 году - 1,06 млн единиц.



Однако инвесторам по-прежнему трудно получить доступ к земле и капиталу, они сталкиваются с административными препятствиями, отметил он, предложив местным властям скорректировать свои жилищные программы и планы с конкретными целями на 2024-2025 годы и пересмотреть свой земельный фонд для социального жилья.