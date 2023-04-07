Новые возможности сотрудничества для предприятий Вьетнама и России

Данное мероприятие было организовано совместно Министерством промышленности и торговли Вьетнама, Министерством экономического развития, Палатой торговли и промышленности Вьетнама. Оно прошло в рамках 24-го заседания вьетнамо-российского межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В работе пленарного заседания и круглых столов участвовали более 150 вьетнамских предприятий и более 50 российских предприятий в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, изменения климата и защиты окружающей среды, цифровой экономики и цифровые технологии. Бизнес-форума "Вьетнам - Россия: Новые возможности и перспективные направления сотрудничества". Фото: Чан Хиеу Выступили с речью на пленарном заседании Бизнеса-форума вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха и вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, которые только что сопредседательствовали на 24-ом заседании вьетнамо-российской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Во своей речи вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха высоко оценил положительное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами за последние годы. По его словам, основой достигнутых результатов является подписание всеобъемлющего стратегического партнерства в 2012 году и Соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в 2015 году. Две страны продолжают рассматривать друг друга как важных приоритетных партнеров в своей торгово-экономической политике.

Вице-премьер Чан Хонг Ха подчеркнул, что Вьетнам всегда предлагает все условия для улучшения инвестиционной среды и правового коридора, чтобы иностранные предприятия, в том числе российские, успешно работают на вьетнамском рынке. Вьетнам отдает приоритет привлечению иностранных инвестиций в области высоких технологий, инноваций, исследований и разработок, активно способствуя устойчивому и экологичному развитию вьетнамской экономики. Вице-премьер считает, что в соответствии с тенденцией устойчивого развития данный бизнес-форум станет подходящей и благоприятной площадкой для обсуждения бизнес-сообществами двух стран с властями конкретных решений по преодолению существующих трудностей, а также обмена подробностями о возможностях расширения сотрудничества в предстоящий период. Со своей стороны вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что Вьетнам для Российской Федерации всегда был важным ведущим партнером в Юго-Восточной Азии. В настоящее время Вьетнам является первой и единственной страной в регионе, заключившей соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Он отметил, что два Правительства Российская Федерация и Вьетнам готовы обсудить новые меры в интересах реализации ССТ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подтвердил вьетнамскому бизнесу, что Российская Федерация является надежным международным партнером. Он считал первоочередной задачей Российской Федерации - развитие открытой экономики и поддержка свободного предпринимательства. Российские предприятия работают с партнерами на основе соблюдения договорных обязательств, честности и открытости в работе. По его словам, Правительство РФ отдает приоритет новым направлениям развития в сфере науки, образования, цифровых технологий, туризма и готово делиться достижения, а также технологии в этих областях при реализации совместных проектах двух стран. Российская сторона также прилагает усилия для решения существующих проблем в области транспорта и логистики для развития торгового сотрудничества с другими странами, в том числе с Вьетнамом. В то же время Россия готова создавать все благоприятные условия и возможности для иностранных инвесторов на российском рынке.

В ходе пленарного заседании также приняли участие и выступили руководители Министерства промышленности и торговли, Министерства планирования и инвестиций, Вьетнамской палаты торговли и промышленности, а также заместители Министерства экономического развития и Министерства цифрового развития, телекоммуникаций и промышленности Российской Федерации.

Участники круглого стола по теме "Сотрудничество в сфере грузовых перевозок и логистики". Фото: Чан Хиеу В рамках Форума также состоялись четыре сессии Круглого стола, объединяющие бизнес по следующим темам: Сотрудничество в сфере грузовых перевозок и логистики; Сотрудничество в области энергетики; Промышленная кооперация и экологически чистое производство; Сотрудничество в сфере цифровой экономики. Предприятия Вьетнама и Российской Федерации откровенно обменялись мнениями о потребности сотрудничества и обсудили важные направления в каждой области, представляющей взаимный интерес. Тем самым создали предпосылки для эффективной реализации результатов и содержания будущих проектов сотрудничества.

Перед новыми возможностями и вызовами деловые круги Вьетнама и Российской Федерации продемонстрировали готовность воспользоваться возможностью работать с правительствами двух стран для реализации обязательств, взятых на себя обеими сторонами в рамках 24-ого заседания Вьетнамо-Российской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Участники круглого стола по теме "Сотрудничество в области энергетики". Фото: Чан Хиеу

Что касается торговли, то сразу после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в 2016 году двусторонняя торговля между Вьетнамом и Россией резко ускорилась, превысила 5,5 млрд долларов в 2021 году.

В 2022 году двусторонний импортно-экспортный оборот значительно пострадал из-за воздействия многих факторов. Согласно таможенным статистическим данным вьетнамской стороны, объем двусторонней торговли в 2022 году достиг 3,55 млрд долларов США, что на 35,4% меньше, чем в 2021 году. Импорт Вьетнама достиг 1,99 млрд долларов США, снизившись на 13,2%.

Текст и фото: Чан Хиеу/ИЖВ