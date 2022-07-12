Новые возможности сотрудничества для Вьетнама и бизнеса ЕС

На форуме присутствовали высокопоставленные должностные лица двух сторон, а также около 50 европейских компаний, специализирующихся в таких сферах, как вино, напитки, мясо и мясные продукты, сельскохозяйственная продукция, овощи и фрукты.

Это была хорошая возможность для вьетнамских предприятий встретиться и обсудить с европейскими партнерами поиск новых возможностей сотрудничества.

Высоко оценивая инициативу организации форума, Януш Войцеховский сказал, что его поездка во Вьетнам и Сингапур направлена на развитие сотрудничества в области торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в рамках подписанных соглашений о свободной торговле.

По его словам, его рабочий визит во Вьетнам на этот раз также направлен на содействие торговым обменам и соглашениям между европейскими и вьетнамскими предприятиями, работающими в агропродовольственной отрасли.

Выступая на форуме, председатель Вьетнамской торгово-промышленной палаты (VCCI) Фам Тан Конг заявил, что в настоящее время ЕС является третьим по величине экспортным рынком вьетнамской сельскохозяйственной продукции с оборотом около 5,5 млрд долларов США в год, что составляет 15 % от общей стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции Вьетнама, но только 4% от общей стоимости импорта сельскохозяйственной продукции ЕС в 2021 году.

Цифры все еще низкие по сравнению с экспортным потенциалом Вьетнама, а также импортным спросом стран ЕС, подчеркнул Фам Тан Конг.

Он выразил надежду, что через этот форум со стороны ЕС будет обмениваться информацией и опытом, а также поддерживать Вьетнам в разработке политики и моделей сельскохозяйственного развития в экологически чистом, современном и эффективном направлении, а также в снижении воздействия изменения климата на сельскохозяйственную деятельность.

Представитель VCCI подтвердил, что активно поддерживает бизнес ЕС.

Представители вьетнамских органов государственного управления предложили европейским инвесторам уделить больше внимания нескольким динамично развивающимся экономическим зонам, таким как Хынг-йен, Куангнинь, Хайфон и Хайзыонг, которые находятся недалеко от столицы Ханоя и имеют хорошую инфраструктуру и обилие рабочей силы.