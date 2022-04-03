Новые возможности для туризма: сосредоточиться на развитии ночных продуктов

Дананг. Фото: ВИА

До того как на него повлияла эпидемия COVID-19, количество иностранных туристов во Вьетнаме постоянно росло, достигнув 18 млн. в 2019 году, что эквивалентно многим странам с развитым туризмом в Юго-Восточной Азии, и вносит положительный вклад в экономическое развитие страны. Однако уровень расходов иностранных туристов при путешествии по Вьетнаму остается низким. Это создает проблему для индустрии туризма и населенных пунктов, а продукты ночного туризма являются решением этой проблемы.

По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, ночной туризм во Вьетнаме довольно развит в ряде городов и туристических центров, таких как Ханой, Хошимин, Дананг, Хойан, Сапа, Хюэ... Виды и продукты ночного туризма имеют место в виде пешеходных улиц, торговых центров, ночной еды, ночных рынков, баров, кафе, кинотеатров, клубов, ряда мероприятий, искусства, развлечений на улице и за ее пределами…

Улучшение туристических продуктов в ночное время будет побуждать туристов оставаться во Вьетнаме дольше, стимулируя потребительский спрос и траты, что, в свою очередь, привлечет больше инвесторов к развлечениям, покупкам и т. д.

Проект развития ночной экономики во Вьетнаме был одобрен премьер-министром в Постановлении № 1129/QD-TTg от 27 июля 2020 года с целью содействия внутреннему потреблению и развитию туризма с упором на развитие сферы культурных услуг, развлечений, рестораны, магазины и объекты, работающие с 18:00 предыдущего дня до 6:00 следующего дня...; способствуя изменению структуры расходов, увеличению продолжительности пребывания, повышению конкурентоспособности, увеличению привлечения внутренних и иностранных туристов во Вьетнам.

В частности, к 2025 году во Вьетнаме будет сформирована система продуктов ночного туризма в крупных городских центрах с большим потоком туристов, таких как Ханой, Куангнинь, Хайфон, Тхыатхиен-Хюэ, Дананг, Хойан, Нячанг, Далат, Кантхо, Фукуок, Хошимин. Таким образом увеличатся средние расходы туристов на 5-6%, а доля расходов туристов на продукты ночного туризма в структуре расходов посетителей - на 30%, при увеличении средней продолжительности пребывания туристов на 1/2 дня.

В настоящее время многие населенные пункты приступили к созданию и развитию продуктов ночного туризма, чтобы лучше удовлетворять потребности туристов. Куанбинь создает два продукта для ночного туризма: знакомство с ночным городом Донгхой на трамвае; ночной рынок (город Донгхой) и ночные развлекательные услуги (район Фонгня-Кебанг). Эти мероприятия создали пространство для посетителей, чтобы развлечься, приобщиться к культурному обмену, насладиться едой, купить сувениры, поучаствовать в народных играх в ночное время.

Древняя столица Хюэ приготовилась к организации ночной прогулки по имперской цитадели. По данным Народного комитета города Хюэ, ночная улица вокруг имперской цитадели на этапе 1 будет сосредоточена на развитии ночной пешеходной улицы на двух улицах Ле Хуан и 23 августа, в районе Цитадели Хюэ. Ночная улица в Имперской цитадели будет иметь культурные особенности, изюминкой которых станет королевское искусство Хюэ. Посетители и жители могут узнать о культуре Хюэ с помощью мероприятий, имитирующих фестивали династии Нгуен, народное искусство и уличные фестивали.

Провинция Куангнам определяет, что деятельность по обслуживанию ночного туризма будет способствовать достижению целей устойчивого развития туризма. Компания Quang Nam сосредоточилась на инвестировании и формировании ряда продуктов ночного туризма, таких как: Hoi Ancient Town Night, ночные художественные шоу в Vinpearl Land Nam Hoi Amusement Park, Hoi An Impressive Cultural Park, Hoi An Lune Center, создавая благоприятные условия для ряда традиционных отраслей, таких как производство одежды, фонарей, водяной кокос, ткачество парчи, чтобы иметь больше возможностей для развития...

Развлечения и ночная жизнь – важные потребности туристов, особенно иностранных. Обеспечение того, чтобы эти формы развивались безопасно и с высокой эффективностью, должно способствовать продвижению вьетнамских культурных инноваций, созданию основы для туристических продуктов и удовлетворения потребностей туристов, повышению конкурентоспособности туризма Вьетнама в будущем.



