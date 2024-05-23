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Новоизбранный Президент государства То Лам принимает присягу 22 мая

22 мая новоизбранный президент То Лам принял присягу, пообещав быть абсолютно преданным Отечеству, народу и Конституции и приложить все усилия для успешного выполнения задач, поставленных партией, государством и народом.
  Новоизбранный президент государства То Лам принимает присягу 22 мая. Фото: ВИA  
По его словам, новая должность дает ему возможность объединить усилия с Центральным комитетом партии, Политбюро и Секретариатом ЦК партии и посвятить свои сердце и разум служению стране и народу, следуя по пути, выбранному партией и Президентом Хо Ши Мином.

Президент государства отметил, что нынешнее состояние страны, ее потенциал, международное положение и имидж являются для него важными предпосылками для для того, чтобы он мог выполнять свои обязанности в качестве президента государства, одновременно устанавливая более высокие требования и ожидания на новом этапе развития, чтобы сотворить новые чудеса на пути к цели «богатый народ, сильная страна, демократия, равенство и цивилизация».

Новый Президент государства пообещал строго и в полной мере выполнять свои задачи и полномочия, активно заниматься внутренними и внешними делами, обороной и безопасностью страны, объединяя всю партию, народ, армию и организации в политической системе для продвижения духа «самодостаточности, самостоятельности и национальной гордости».

Он пообещал стремиться к успешной реализации всех установок и руководящих принципов партии, начиная с резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии, направленной на достижение столетних целей страны под руководством партии и 100-летия основания Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, чтобы превратить Вьетнам в ориентированную на социализм, развитую и высокодоходную страну.

Опираясь на неуклонное, творческое применение и развитие марксизма-ленинизма, идеологии Хо Ши Мина и политики реформ партии, ставя во главу угла национальную независимость, суверенитет, единство, территориальную целостность и национальные интересы, а также счастье и благополучие народа, Президент заявил, что будет тесно координировать свои действия с соответствующими ведомствами для эффективного выполнения задачи по созданию и совершенствованию правовой системы, построению социалистического правового государства народа, от народа и для народа в новый период.

Государственный лидер пообещал создать современную, эффективную, передовую и развитую систему управления страной, профессиональную, правовую и современную административную и судебную систему, уделяя должное внимание созданию, укреплению и продвижению силы великого блока национального единства в сочетании с достижением социального прогресса и справедливости, повышением качества жизни и счастья народа, а также руководству и организации реализации практических и эффективных патриотических движений подражания, связанных с изучением и следованием идеологии, морали и образу жизни Хо Ши Мина.

Президент То Лам подтвердил, что будет работать с членами ЦК партии, Политбюро и Секретариата ЦК партии над повышением руководящего, управляющего и боевого потенциала партии, предотвращением и пресечением признаков ухудшения, «самоэволюции», «самопреобразования» и эффективным осуществлением внешней политики многосторонности и диверсификации внешних отношений, проникнутых дипломатией «вьетнамского бамбука».

Ранее, с 472-мя голосами «за» из 473-х или 96,92% от общего числа депутатов НС, 15-е Национальное собрание утвердило резолюцию об избрании члена Политбюро, министра общественной безопасности и депутата 15-го НС То Лама Президентом государства на срок 2021-2026 гг.

ИЖВ/ВИА

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