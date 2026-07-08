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НОВОСТИ

Новое мышление и новые подходы в борьбе с «внутренним врагом»

Для того чтобы страна развивалась быстро и устойчиво, необходима добросовестная, прозрачная и современная система государственного управления. Именно поэтому деятельность в сфере партийного строительства, а также предупреждения и борьбы с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями сегодня направлена не только на выявление и пресечение нарушений, но и на устранение существующих барьеров, высвобождение ресурсов, совершенствование институтов, обеспечение контроля за осуществлением власти и создание условий для устойчивого развития страны.
  18 июня 2026 года в штаб-квартире Центрального комитета КПВ Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, глава Центрального руководящего комитета по предупреждению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, председательствовал на 30-м заседании Центрального руководящего комитета по предупреждению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями. Фото: ВИА  
2026 год продолжает знаменовать собой важный этап в обновлении подходов Партии к руководству и управлению, в том числе в сфере внутренних дел партии и предупреждения и борьбы с коррупцией, расточительством и негативными явлениями. В условиях новых задач развития страны борьба с «внутренним врагом» по-прежнему ведётся решительно, без запретных зон и исключений. Однако её цель уже не ограничивается выявлением и наказанием нарушителей, а направлена на формирование добросовестной, прозрачной и современной системы государственного управления, высвобождение заблокированных ресурсов, устранение институциональных препятствий, а также защиту тех, кто осмеливается мыслить по-новому, действовать, внедрять инновации и работать во имя общих интересов.

Практика показывает, что этот подход находит воплощение в весьма решительных и конкретных политических решениях. За первые шесть месяцев 2026 года Центральный комитет КПВ, Политбюро и Секретариат ЦК КПВ приняли более 30 резолюций, директив, положений и заключений по вопросам партийного строительства, совершенствования политической системы, социально-экономического развития, а также предупреждения и борьбы с коррупцией, расточительством и негативными явлениями. Национальное собрание и Правительство также в оперативном порядке пересмотрели, внесли изменения, дополнили и приняли около 300 нормативных правовых актов, чтобы своевременно закрепить в законодательстве новые установки Партии, устранить существующие пробелы и недостатки, ликвидировать институциональные узкие места, усилить децентрализацию и делегирование полномочий в сочетании с контролем за осуществлением власти и предупреждением коррупции, расточительства и негативных явлений.

Эти цифры отражают весьма примечательные новые тенденции. Главный акцент в борьбе с «внутренним врагом» сегодня переносится на совершенствование институтов, контроль за осуществлением власти и предупреждение нарушений с самого начала и на дальних подступах. Как подчеркнул Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: «Необходимо решительно перейти от устранения последствий к предупреждению с первопричины, с самого начала и на дальних подступах; от рассмотрения отдельных дел - к совершенствованию институтов; от проверок и статистического учёта - к окончательному решению выявленных проблем; от возврата активов на завершающем этапе - к мониторингу на основе данных».

Это также объясняет, почему сегодня работа в сфере внутренних дел партии всё теснее увязывается с реформированием законодательства, цифровой трансформацией и повышением эффективности государственного управления. Особенно наглядно такая роль проявляется при решении проблем проектов, остававшихся незавершёнными на протяжении многих лет. За первые шесть месяцев текущего года Правительство совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти провело дополнительную проверку ещё 1 501 объекта и проекта, в результате чего общее количество затянувшихся и незавершённых проектов достигло 4 492, из которых 1 531 уже завершён. Одновременно по всей стране было выявлено 30 595 избыточных объектов недвижимости и земельных участков, образовавшихся после реорганизации государственного аппарата, при этом 14 992 объекта уже вновь введены в эксплуатацию и используются по назначению.

Если раньше борьба с коррупцией была главным образом направлена на предотвращение потерь государственных средств и имущества, то сегодня борьба с расточительством, урегулирование проблем затянувшихся проектов и вовлечение в оборот неиспользуемого государственного имущества стали насущной задачей развития. Крупные ресурсы, необходимые для развития страны, ни при каких обстоятельствах не должны оставаться замороженными из-за несовершенства механизмов, промедления или неэффективного распределения по тем или иным причинам. Именно поэтому требование Партии завершить в 2026 году окончательное урегулирование всех затянувшихся объектов и проектов, а также обеспечить использование избыточных объектов недвижимости и земельных участков, образовавшихся после реорганизации государственного аппарата, с возложением персональной ответственности за устранение существующих препятствий, представляет собой курс, направленный на возвращение ресурсов в экономику, высвобождение новых факторов развития и повышение эффективности государственного управления на новом этапе.

Неотвратимое и строгое наказание за нарушения остаётся важнейшим условием поддержания дисциплины, укрепления общественного доверия и формирования прочной основы для устойчивого развития. С начала года партийные комитеты и контрольно-ревизионные комиссии всех уровней привлекли к дисциплинарной ответственности 65 партийных организаций и 3 375 членов партии. По итогам инспекций и государственного аудита было рекомендовано вернуть государству 799,4 млрд донгов и 31 гектар земли, привлечь к административной ответственности 356 коллективов и 1 192 физических лица, а также передать в следственные органы 13 материалов, содержащих признаки преступлений. Правоохранительные органы возбудили 1 985 новых уголовных дел в отношении 4 671 обвиняемого, направили в суд 1 886 уголовных дел в отношении 4 520 обвиняемых и рассмотрели в суде первой инстанции 1 721 уголовное дело в отношении 4 415 подсудимых по коррупционным, экономическим и должностным преступлениям.

В работе внутренних дел также происходит смещение акцента с устранения последствий на предотвращение проблем в корне. Предотвращение больше не сводится к пропаганде, просвещению или совершенствованию внутренних правил, а основывается на контроле над властью, цифровой трансформации и управлении на основе данных. Мониторинг выполнения пяти положений Политбюро о контроле над властью, предотвращении коррупции, предотвращении растрат и борьбе с негативными практиками, прежде всего в управлении персоналом, осуществляется на низовом уровне. Для облегчения мониторинга необходимо объединить и интегрировать национальные базы данных. Ускоряется реформа административных процедур и цифровая трансформация с целью экономии времени и средств, сокращения прямого контакта и ограничения притеснений и неудобств для граждан и предприятий.

Выступая на 30-м заседании Центрального руководящего комитета по предупреждению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам подчеркнул: «Работа по предупреждению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями должна способствовать социально-экономическому развитию. Нельзя допустить, чтобы из-за неё руководящие кадры боялись действовать, перекладывали ответственность друг на друга, уклонялись от принятия решений или избегали личной ответственности».

Именно такой подход рассматривает работу в сфере внутренних дел в органичной взаимосвязи с развитием страны, сочетая строгое соблюдение дисциплины с защитой тех, кто осмеливается мыслить по-новому, действовать, внедрять инновации и работать во имя общих интересов. Именно этим объясняется требование Центрального руководящего комитета провести комплексный пересмотр всей системы законодательства с целью всестороннего выявления институциональных узких мест и правовых пробелов, создающих условия для возникновения коррупции, расточительства и негативных явлений. Приоритетное внимание при этом уделяется внесению изменений в ключевые законы, прежде всего в Закон о земле и законодательство в сфере строительства. Современная система государственного управления должна не только привлекать нарушителей к ответственности, но и устранять причины, создающие условия для нарушений; не только возвращать утраченные активы после нанесения ущерба, но и обеспечивать их сохранность, предотвращая потери ещё на раннем этапе; не только жёстко пресекать нарушения, но и защищать тех, кто действует добросовестно, поощрять новаторство и готовность брать на себя ответственность в интересах общества.

Именно этого требует новый этап развития страны. Именно в этом проявляются политическая воля, стратегическое видение и способность Партии эффективно руководить развитием государства.

ВИА/ИЖВ

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