Новое мышление и новые подходы в борьбе с «внутренним врагом»

18 июня 2026 года в штаб-квартире Центрального комитета КПВ Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, глава Центрального руководящего комитета по предупреждению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, председательствовал на 30-м заседании Центрального руководящего комитета по предупреждению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями. Фото: ВИА