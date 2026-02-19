Новогодние денежные подарки «ли си» в ритме цифровой жизни

Однако современный ритм жизни, широкое распространение смартфонов и безналичных платежей постепенно меняют эту традицию. Особенно после периода социальной изоляции, вызванной пандемией COVID-19, когда личные встречи были ограничены, онлайн-«ли си» стали удобным решением для многих семей.

Сегодня такие платформы, как MoMo, ZaloPay, Viettel Money, ShopeePay и цифровые банковские сервисы, интегрировали функцию электронных новогодних подарков. Всего несколькими простыми действиями пользователи могут отправить денежное поздравление вместе с пожеланиями родственникам и друзьям, находящимся в любой точке мира.

По данным одного крупного электронного кошелька, в период Тэта 2025 года вьетнамцы отправили более 150 миллионов электронных новогодних конвертов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Цифровые конверты не ограничиваются только денежным переводом, они оформляются изображениями символов года, поздравительными надписями и яркими электронными открытками, создавая особую праздничную атмосферу в цифровом пространстве.

Для многих молодых людей это современный и креативный способ поздравления. Ха Ань, студентка из Ханоя, поделилась, что онлайн-«ли си» по-прежнему вызывают тёплые чувства, если отправлены искренне. Каждый конверт сопровождается личными пожеланиями и милыми значками. Получив подарок, друзья сразу отвечают, и это создаёт ощущение душевной близости.





Несмотря на очевидные преимущества, распространение электронных «ли си» вызывает и определённые опасения. Для многих людей старшего поколения Тэт - это не только получение денежных подарков, но и время семейных встреч, обмена взглядами, улыбками и личными поздравлениями.





71-летняя госпожа Минь Там из Ханоя поделилась, что раньше «ли си» обязательно вручали лично, сопровождая их поздравлениями и наблюдая, как растут дети и внуки. Теперь всё чаще остаются только сообщения в телефоне, и это создаёт ощущение нехватки живого общения, особенно для пожилых людей, не привыкших к технологиям.

Исследователи культуры отмечают, что при цифровизации традиций основной риск заключается не в изменении формы, а в том, что люди могут забыть их изначальный смысл. Если «ли си» превратятся лишь в финансовую операцию, духовная ценность праздника может ослабнуть.

Тем не менее изменения неизбежны в ходе развития общества. Подобно тому как люди постепенно привыкли к электронным сообщениям вместо писем или к онлайн-покупкам вместо традиционных рынков, электронные «ли си» отражают способность национальной культуры адаптироваться к новым условиям.





Доцент, доктор наук Нгуен Тхи Минь, специалист по изучению народной культуры, отметила: «Традиция не является чем-то неизменным. Она исчезает лишь тогда, когда мы перестаём понимать и ценить её смысл».





Во многих странах Азии, особенно в Китае, электронные красные конверты уже стали новой культурной особенностью, сохраняя дух новогодних поздравлений в современной форме. Вьетнам также движется по этому пути - сохраняя традиционный Тэт в цифровом воплощении. Важно, чтобы электронные «ли си» не превращались в средство сравнения или демонстрации материального достатка. Независимо от формы, бумажной или цифровой, их основное значение остаётся неизменным: это пожелания благополучия, проявление заботы и укрепление человеческих связей.

Форма празднования Тэта может меняться, но его дух взаимных благопожеланий остаётся неизменным. Электронный новогодний конверт, отправленный от чистого сердца, может быть таким же тёплым, как рукопожатие в первые дни весны. В условиях цифровой эпохи Тэт во Вьетнаме продолжает развиваться. Возможно, красные конверты уже не так часто встречаются, как прежде, но пока звучат искренние пожелания, дух праздника остаётся живым - будь то в руках или на экране смартфона.